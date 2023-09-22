США выделили новый пакет помощи Украине на $325 млн: что в него войдет

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 128 миллионов долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионов долларов на вооружение и технику. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, передает CNN.
По его словам, пакет военной помощи включает дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы "помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных атак со стороны России сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на украинскую критическую инфраструктуру".
Пакет также содержит артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и кассетные боеприпасы, которые "еще больше усилят способность Украины продолжать контрнаступление против российских войск".
Тем временем на сайте Минобороны США уточнили полный список вооружения, которое получит Украина в рамках нового пакета военной помощи. Отмечается, что этот пакет является сорок седьмым траншем, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.
Пакет военной помощи Украине включает:
- ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;
- 59 легких тактических машин;
- боеприпасы для обезвреживания препятствий;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи для обеспечения безопасности", − говорится в сообщении Пентагона.
Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Белый дом. Там украинский гарант встретился с президентом США Джо Байденом.
Глава Белого дома на расширенной двусторонней встрече с украинской делегацией заявил, что одобрил следующий транш военной помощи Украине. В новый пакет войдет артиллерия, боеприпасы, противотанковое вооружение. По его словам, первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину уже на следующей неделе.
Байден заверил, что Америка намерена и в дальнейшем поддерживать Украину, которая дает отпор российским войскам.
"Мы стремимся построить силы, способные обеспечить долгосрочную безопасность Украины (...) Америка никогда не отступится от этого. Вот почему 575 дней мы стоим с Украиной и будем продолжать стоять с вами", − подчеркнул американский лидер.
Зеленский в свою очередь поблагодарил президента США и американский народ за поддержку.
"Благодарен за новый оборонный пакет. Есть именно то, что нужно нашим воинам сейчас", − отметил президент Украины.
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