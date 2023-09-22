США выделили новый пакет помощи Украине на $325 млн: что в него войдет

Новый пакет военной помощи США включает системы ПВО Avenger, ракеты AIM-9M, дополнительные боеприпасы для HIMARS и ряд другого вооружения.

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Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи США для Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 128 миллионов долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионов долларов на вооружение и технику. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, передает CNN.

По его словам, пакет военной помощи включает дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы "помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных атак со стороны России сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на украинскую критическую инфраструктуру".

Пакет также содержит артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и кассетные боеприпасы, которые "еще больше усилят способность Украины продолжать контрнаступление против российских войск".

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Тем временем на сайте Минобороны США уточнили полный список вооружения, которое получит Украина в рамках нового пакета военной помощи. Отмечается, что этот пакет является сорок седьмым траншем, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Пакет военной помощи Украине включает:

ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);

105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;

59 легких тактических машин;

боеприпасы для обезвреживания препятствий;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи для обеспечения безопасности", − говорится в сообщении Пентагона.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Белый дом. Там украинский гарант встретился с президентом США Джо Байденом.

Глава Белого дома на расширенной двусторонней встрече с украинской делегацией заявил, что одобрил следующий транш военной помощи Украине. В новый пакет войдет артиллерия, боеприпасы, противотанковое вооружение. По его словам, первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину уже на следующей неделе.

Байден заверил, что Америка намерена и в дальнейшем поддерживать Украину, которая дает отпор российским войскам.

"Мы стремимся построить силы, способные обеспечить долгосрочную безопасность Украины (...) Америка никогда не отступится от этого. Вот почему 575 дней мы стоим с Украиной и будем продолжать стоять с вами", − подчеркнул американский лидер.

Зеленский в свою очередь поблагодарил президента США и американский народ за поддержку.

"Благодарен за новый оборонный пакет. Есть именно то, что нужно нашим воинам сейчас", − отметил президент Украины.

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