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Первые танки Abrams доставят в Украину уже на следующей неделе - Байден

Анна Ярославская
22 сентября 2023, 06:49 обновлено 22 сентября, 06:49
Президент США Джо Байден одобрил следующий транш военной помощи Украине. В новый пакет войдет артиллерия, боеприпасы, противотанковое вооружение.
Танки Abrams, Байден, Зеленский
Танки Abrams будут доставлены в Украину на следующей неделе / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину уже на следующей неделе. Об этом заявил президент США Джо Байден на расширенной двусторонней встрече с украинской делегацией.

По словам главы Белого дома, он одобрил следующий транш военной помощи Украине. В новый пакет войдет артиллерия, боеприпасы, противотанковое вооружение.

"На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину", - сказал Байден.

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Он добавил, что США сосредоточены на укреплении потенциала противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критически важную инфраструктуру в осенне-зимний период.

"Это включает предоставление второй батареи ПВО Hawk с постоянными поставками дополнительных батарей и других систем ежемесячно в течение зимы. А также установок-перехватчиков, которые должны защитить украинские элеваторы, больницы, школы и электростанции. Это поможет сохранить жизнь украинцев", - сказал американский лидер.

Байден также дал резкую оценку президенту России Владимиру Путину, который, по его словам, ошибочно считал, что сможет уничтожить поддержку Украины за считанные месяцы.

В то же время он заверил, что Америка намерена и в дальнейшем поддерживать Украину, которая дает отпор российским войскам.

"Мы стремимся построить силы, способные обеспечить долгосрочную безопасность Украины. Способные сдерживать будущие угрозы суверенитету, территориальной целостности и свободе, которые происходят сейчас. Потому что то, о чем мы говорим − будущее. Будущее свободы. Америка никогда не отступится от этого. Вот почему 575 дней мы стоим с Украиной и будем продолжать стоять с вами", − подчеркнул Байден.

Зеленский в свою очередь поблагодарил президента США и американский народ за поддержку.

"Благодарен за новый оборонный пакет. Есть именно то, что нужно нашим воинам сейчас", − отметил украинский лидер.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерение передать Украине 31 танк M1 Abrams.

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ. Производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

Более 30 танков Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных. Техника прибыла раньше, чем планировалось. Обучение на Abrams продлится около 10 недель.

В мае группа украинских солдат начала обучение в Германии, где их учат управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.

Украина получит первые десять единиц танков Abrams из 31 обещанного в середине сентября. Об этом писало издание Politico со ссылкой на источники.

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