Более 30 танков Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных - Sky News

В Германию прибыли танки Abrams, на которых 10 недель будут учиться украинские военные.

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В Германию доставили танки Abrams для украинских военных / коллаж Главред: фото Википедия, 10БрСпН

В Германию приехали американские танки Abrams, на которых будут учиться украинские военные. Техника прибыла раньше, чем планировалось.

Представители США отмечают, что 31 танк прибыл в порт Бремерхафена, они направляются на военную базу Графенвер. Ожидается, что M1A1 Abrams доберутся до базы в начале следующей недели, информирует Sky News.

Обучение украинских танкистов начнется через две-три недели. Ранее министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что обучение на Abrams продлится около 10 недель.

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Прибытие техники в Графенвер на пару недель опережает график, который был намечен во время последней встречи военных лидеров в Германии в прошлом месяце.

Танк M1 Abrams M1 Abrams-основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" сейчас является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Смотрите видео о том, почему Abrams – это лучший танк в мире:

Танки Abrams для войны в Украине

Напомним, что Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка Abrams. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс.

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ. Производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

В Пентагоне сообщили, что танки Abrams передадут Украине в начале осени. Несколько танков уже перемещены на тренировочный полигон, чтобы украинские военные начали учения.

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