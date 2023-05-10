США передадут Украине первую партию российских конфискованных активов - Reuters

В США впервые разрешили передать Украине конфискованные российские активы. Решение о первой передаче активов принял генеральный прокурор США Меррик Гарланд, сообщает Reuters.
Дело касается активов российского олигарха Константина Малофеева, которого Минюст в прошлом году обвинил в нарушении санкций, веденных против РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Малофеев финансировал россиян, которые распространяли пропаганду в Крыму.
Американские власти приняли решение конфисковать миллионы долларов с американского счета олигарха.
"Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств для восстановления Украины, она не будет последней", — сказал Гарланд.
Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.
Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.
Смотрите видео Главреда об усилении санкционного давления на Россию:
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