США передадут Украине первую партию российских конфискованных активов - Reuters

Генпрокурор США Гарланд санкционировал передачу конфискованных активов российского олигарха Малофеева.

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Активы российского олигарха Малофеева передадут Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

В США впервые разрешили передать Украине конфискованные российские активы. Решение о первой передаче активов принял генеральный прокурор США Меррик Гарланд, сообщает Reuters.

Дело касается активов российского олигарха Константина Малофеева, которого Минюст в прошлом году обвинил в нарушении санкций, веденных против РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Малофеев финансировал россиян, которые распространяли пропаганду в Крыму.

Американские власти приняли решение конфисковать миллионы долларов с американского счета олигарха.

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"Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств для восстановления Украины, она не будет последней", — сказал Гарланд.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

Смотрите видео Главреда об усилении санкционного давления на Россию:

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