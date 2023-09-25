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В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ: потери оккупантов огромные

Мария Тупик
25 сентября 2023, 13:53 обновлено 25 сентября, 14:02
Силы спецопераций сообщ или, что среди погибших командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.
Удар по Черноморскому флоту РФ
Удар по Черноморскому флоту РФ / Коллаж Главред, фото facebook.com/OleksiiTselik, соцсети

22 сентября в результате поражения штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли 34 офицера.

Как сообщают Силы спецопераций, среди погибших командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

"После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", - сказано в сообщении.

видео дня

Потери РФ после удара по кораблю "Минск"

Кроме того, ССО обновили информацию о потерях противника в результате спецоперации по уничтожению большого десантного корабля "Минск".

Поскольку БДК "Минск" на следующий день после атаки должен был выйти на боевое дежурство, личный состав был на нем. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

Удар по Крыму
Удар по Крыму / скриншот

Удар по Крыму

Напомним, что в центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась "дыра" после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшей".

Позже в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, который публикуют соцсети, и написал "мы же обещали, что дальше будет". При этом он высмеял заявления россиян об "успешной работе ПВО".

К слову, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новый мощную "бавовну" в Крыму. Глава украинской разведки отметил, что в украинском Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

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