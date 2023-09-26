Россияне показали 'живого' командующего ЧФ после 'прилета' по штабу: в ССО отреагировали

Экран с якобы "живым" Соколовым появился по видеосвязи с Сергеем Шойгу.

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Ранее в ССО заявили о ликвидации Соколова во время удара по штабу ЧФ / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Радио Свобода

Российские пропагандисты мгновенно отреагировали на опубликованную накануне информацию Сил спецопераций ВСУ о гибели командующего Черноморского флота РФ Виктора Соколова во время ракетного удара по штабу флота в Севастополе 22 сентября.

В ходе собрания министра обороны РФ Сергея Шойгу по видеосвязи 26 сентября появился экран с якобы живым Соколовым.

Медиа относятся к этому скептически. Некоторые СМИ заметили склейку нескольких кадров, когда военный вдруг появляется в очках. Очевидно, эти кадры были опубликованы умышленно - чтобы убедить российскую аудиторию в том, что Соколов не пострадал во время "прилета".

видео дня

На информацию отреагировали в Силах спецопераций ВСУ. В частности, в командовании отметили, что получили данные о гибели Соколова.

Также вместе с Соколовым погибло еще более 30 оккупантов. Многих до сих пор не удалось индентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных относительно результатов проведенной операции", - говорится в сообщении пресс-службы ССО.

Удар по штабу Черноморского флота

22 сентября ВСУ мощно ударили по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По информации ССО, в результате "прилета" погиб сам командующий ЧФ и еще более 30 офицеров; 105 оккупантов были ранены.

В результате удара обвалилась часть здания, она не подлежит восстановлению.

По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, указанные потери фактически парализуют морской флот.

Это не первая атака на объекты Черноморского флота в Крыму. Известно, в частности, о подбитии подводной лодки и большого десантного корабля "Минск". СМИ писали, что во время атаки украинцы использовали британские Storm Shadow.

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