УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне показали "живого" командующего ЧФ после "прилета" по штабу: в ССО отреагировали

Яна Ставская
26 сентября 2023, 16:44 обновлено 26 сентября, 16:51
Экран с якобы "живым" Соколовым появился по видеосвязи с Сергеем Шойгу.
Россияне показали 'живого' командующего ЧФ после 'прилета' по штабу: в ССО отреагировали
Ранее в ССО заявили о ликвидации Соколова во время удара по штабу ЧФ / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Радио Свобода

Российские пропагандисты мгновенно отреагировали на опубликованную накануне информацию Сил спецопераций ВСУ о гибели командующего Черноморского флота РФ Виктора Соколова во время ракетного удара по штабу флота в Севастополе 22 сентября.

В ходе собрания министра обороны РФ Сергея Шойгу по видеосвязи 26 сентября появился экран с якобы живым Соколовым.

Медиа относятся к этому скептически. Некоторые СМИ заметили склейку нескольких кадров, когда военный вдруг появляется в очках. Очевидно, эти кадры были опубликованы умышленно - чтобы убедить российскую аудиторию в том, что Соколов не пострадал во время "прилета".

видео дня

На информацию отреагировали в Силах спецопераций ВСУ. В частности, в командовании отметили, что получили данные о гибели Соколова.

Также вместе с Соколовым погибло еще более 30 оккупантов. Многих до сих пор не удалось индентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных относительно результатов проведенной операции", - говорится в сообщении пресс-службы ССО.

Удар по штабу Черноморского флота

22 сентября ВСУ мощно ударили по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По информации ССО, в результате "прилета" погиб сам командующий ЧФ и еще более 30 офицеров; 105 оккупантов были ранены.

В результате удара обвалилась часть здания, она не подлежит восстановлению.

По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, указанные потери фактически парализуют морской флот.

Это не первая атака на объекты Черноморского флота в Крыму. Известно, в частности, о подбитии подводной лодки и большого десантного корабля "Минск". СМИ писали, что во время атаки украинцы использовали британские Storm Shadow.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Севастополь Черноморский флот новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россияне показали "живого" командующего ЧФ после "прилета" по штабу: в ССО отреагировали

Россияне показали "живого" командующего ЧФ после "прилета" по штабу: в ССО отреагировали

16:44 Украина
"Есть договоренности": Украина не будет бить ракетами ATACMS по России

"Есть договоренности": Украина не будет бить ракетами ATACMS по России

16:28 Украина
"Бавовна" выходит на новый уровень: СБУ устроила "блэкаут" в Курской области РФ - СМИ

"Бавовна" выходит на новый уровень: СБУ устроила "блэкаут" в Курской области РФ - СМИ

15:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:44

Россияне показали "живого" командующего ЧФ после "прилета" по штабу: в ССО отреагировали

16:40

"Это серебряная пуля": ракеты ATACMS скоро будут в Украине - экс-советник Залужного

16:28

"Есть договоренности": Украина не будет бить ракетами ATACMS по России

16:00

"Невозможно сбить": в ВСУ рассказали о наличии в РФ сверхзвуковых ракет "Оникс"

15:47

"Бавовна" выходит на новый уровень: СБУ устроила "блэкаут" в Курской области РФ - СМИ

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
15:40

Польза и вред киви: кому нельзя есть "волосатую картошку"

15:32

"Я просто решила поиграть": Бритни Спирс напугала поклонников видео танцев с ножами

15:20

Уменьшит скорость продвижения ВСУ: Свитан рассказал, чего ждать от мобилизации в РФВидео

15:12

Достать до оккупантов в Крыму: Украина создает аналог Калибра — The Economist

Реклама
14:41

Мужчина показал, как за секунду открыть банку без открывашки

14:33

Как украинцы называют женщину верблюда: ответ рассмешит вас до слез

14:29

"О наступлении и обороне ВСУ": Зеленский созвал военное руководство на Ставку

14:21

Огромный столб огня и дыма: в Полтавской области прогремел мощный взрывВидео

13:52

Оккупантов травят ядом: в Мариуполе ликвидировали 14 военных-россиян

13:43

Как узнать о своей прошлой жизни: тест на три минуты

13:29

Забудьте о запахе и микробах: как стирать вещи из секонда

13:04

Кривая грудь, уставшее лицо: российская супермодель показалась без макияжа и фильтров

12:59

В "Укрэнерго" рассказали о вероятных блэкаутах: к чему готовиться украинцам

12:55

Полнолуние в сентябре 2023: три знака зодиака ожидает неожиданное счастье

12:51

Простая паста придаст блеск любому унитазу: девушка показала, как ее сделатьВидео

Реклама
12:40

"Будет 3 огненных удара для одного города": гороскоп на октябрь по городам Украины

12:37

Россия ударила по месту сборки украинских ракет: Данилов раскрыл детали

12:32

"Абрамсы" уже в Украине: в Washington Post выяснили, сколько танков прибыло

12:30

Прощайте дубайские рестораны: Заворотнюк могут не выпустить из России

12:23

Гороскоп на завтра 27 сентября 2023: Водолею – счастье, Овну - крайности

12:17

Срывы, пивко, хамство: звезда "Сватов" поделился неприятными подробностями со съемок сериала

12:10

Головоломка для самых зорких: найдите яйцо среди сладостей

12:06

Десантники ВСУ получили микроавтобус Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation

11:36

Сколько денег Путин тратит на войну с Украиной: у Зеленского шокировали суммой

11:24

HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине: 15 офицеров РФ ликвидированы и раненыВидео

11:16

Эксперт по уборке раскрыла секретный рецепт волшебного средства от пылиВидео

10:42

Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире - разведка Британии

10:17

ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

10:14

Именины 27 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

Эксперт рассказал, сколько у России осталось ресурсов, чтобы продолжать войнуВидео

09:46

Ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами": пострадал пункт пропуска на границе

09:27

Под угрозой два города Украины: Свитан назвал вероятное направление удара РФВидео

09:01

Кошачий наполнитель своими руками: что добавить в лоток, чтобы не было запаха

08:49

Удар по штаб ЧФ РФ в Севастополе помогли нанести российские офицеры — Kyiv Post

08:44

Из белой уже никто не готовит: попробуй копеечный рецепт тушеной красной капусты от Ярославского

Реклама
08:22

Почему оваций не было? Как прошел визит Зеленского в СШАмнение

08:19

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом — ISW

07:44

Германия в два раза сократит помощь беженцам: названы сроки

07:00

В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

06:50

Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

06:35

Как правильно – "за пару хвилин" или "за кілька хвилин": Авраменко удивил ответом

06:22

Очень важные акценты бюджета 2024мнение

05:20

Октябрь будет опасным: названо регионы, которые враг будет обстреливать в октябре

04:35

Гороскоп на октябрь 2023 для Овнов: что принесет второй месяц осениВидео

03:40

"Подбор ключей": Свитан раскрыл, почему прекратились атаки на Крымский мостВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять