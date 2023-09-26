Россияне показали 'живого' командующего ЧФ после 'прилета' по штабу: в ССО отреагировали

Российские пропагандисты мгновенно отреагировали на опубликованную накануне информацию Сил спецопераций ВСУ о гибели командующего Черноморского флота РФ Виктора Соколова во время ракетного удара по штабу флота в Севастополе 22 сентября.
В ходе собрания министра обороны РФ Сергея Шойгу по видеосвязи 26 сентября появился экран с якобы живым Соколовым.
Медиа относятся к этому скептически. Некоторые СМИ заметили склейку нескольких кадров, когда военный вдруг появляется в очках. Очевидно, эти кадры были опубликованы умышленно - чтобы убедить российскую аудиторию в том, что Соколов не пострадал во время "прилета".
На информацию отреагировали в Силах спецопераций ВСУ. В частности, в командовании отметили, что получили данные о гибели Соколова.
Также вместе с Соколовым погибло еще более 30 оккупантов. Многих до сих пор не удалось индентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.
"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных относительно результатов проведенной операции", - говорится в сообщении пресс-службы ССО.
Удар по штабу Черноморского флота
22 сентября ВСУ мощно ударили по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По информации ССО, в результате "прилета" погиб сам командующий ЧФ и еще более 30 офицеров; 105 оккупантов были ранены.
В результате удара обвалилась часть здания, она не подлежит восстановлению.
По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, указанные потери фактически парализуют морской флот.
Это не первая атака на объекты Черноморского флота в Крыму. Известно, в частности, о подбитии подводной лодки и большого десантного корабля "Минск". СМИ писали, что во время атаки украинцы использовали британские Storm Shadow.
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