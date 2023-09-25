Это парализует весь флот: раскрыты последствия сокрушительного удара по штабу ЧФ в Крыму

В ВМС предполагают, что вместе с командующим Черноморского флота "задвухсотились" начальник штаба и кто-то из заместителей.

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Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе / коллаж Главреда. Фото: Радио Свобода, facebook.com/OleksiiTselik

Ликвидация командующего ЧФ России может привести к серьезным проблемам с управляемостью войсками оккупантов в Черном море, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что именно адмиралы, в отличие от российского военно-политического руководства, прекрасно осведомлены насчет сил и средств морского флота.

"В этот момент они теряют человека, который всем этим процессом руководит и вместе с ним его штат, который так же руководит флотом. Надо понимать, что это очень большая группировка. Представьте себе, что часть этого механизма просто становится неработоспособной. Поэтому по состоянию на сейчас они действительно будут иметь соответствующие проблемы с управляемостью войсками", - цитирует Плетенчука "Укринформ". видео дня

По словам Плетенчука, вероятно, вместе с командующим "задвухсотились" по меньшей мере начальник штаба и "еще кто-то" из заместителей.

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

22 сентября, ВСУ нанесли мощные ракетные удары по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки был ликвидирован командующий ЧФ.

Вместе с командующим ЧФ погибли еще 33 офицера РФ. 105 оккупантов были ранены. Здание штаба, по данным сил ССО, не подлежит восстановлению.

Взрывы в Крыму - последние новости

В оккупированном Севастополе во время воздушной тревоги в понедельник вечером прогремела серия новых взрывов. СМИ сообщали также о взрывах на южных окраинах Джанкой и Инкермана.

В то же время оккупационные "власти" утверждали о сбитии якобы одной ракеты недалеко от аэродрома "Бельбек".

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