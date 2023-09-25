В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

Одну ракету российской ПВО якобы удалось сбить возле аэродрома "Бельбек".

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В Крыму снова прогремели взрывы / Колаж Главреда: Telegram Стерненко, скриншот

В оккупированном Севастополе во время воздушной тревоги в понедельник вечером прогремела серия взрывов, сообщает "Радио Свобода. Крым. Реалии". Вместе с тем "Суспильне"со ссылкой на местного жителя проинформировало о мощном взрыве на южных окраинах Джанкой - возле железной дороги.

Местные пророссийские паблики пишут о ракетной атаке. В сети появились первые кадры якобы работы ПВО оккупантов - в частности, кадры пуска антиракет по воздушным целям.

Впоследствии поставленный Москвой "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил ракетную атаку. Он утверждает, что одну ракету якобы удалось сбить в районе аэродрома "Бельбек".

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Telegram украинских партизан "Крымский ветер" замечает, что взрывы было слышно и в Инкермане.

Пропагандистское агентство"ТАСС" писало, что во время воздушной тревоги российские военные перекрыли движение, в частности, на Крымском мосту. Впрочем, по состоянию на 21:50 (по киевскому времени) якобы движение на ветке автотранспорта восстановлено.

Взрывы в Крыму

С августа продолжается активная работа ВСУ по уничтожению военных объектов русских в Крыму. Только недавно, 22 сентября, ВСУ нанесли мощные ракетные удары по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки ликвидирован командующий ЧФ.

Эксперт Роман Свитан в интервью Главреду подчеркнул, что сейчас украинские военные работают над уничтожением ПВО российских оккупантов на полуострове. В течение последнего месяца ВСУ уничтожили несколько зенитно-ракетных комплексов и систем слежения, в частности "вышки Бойко", на которых были расположены системы слежения россиян.

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