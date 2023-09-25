"Бавовна" в Крыму только "на первом этапе", ВСУ "гасят" ПВО россиян - Свитан

Свитан отметил, что в скором времени ждет новых ударов по оккупантам в восточной части Крыма.

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ВСУ готовят сюрприз оккупантам в Крыму / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украинские военные работают над уничтожением ПВО российских оккупантов в Крыму. "Бавовна" только на первом этапе. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Сейчас идёт отработка задачи по завоеванию превосходства в воздухе, а для этого нужно погасить систему ПВО. Сначала необходимо лишить противника глаз и ушей, то есть системы слежения, а потом уничтожить и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов", - объяснил Свитан.

За последний месяц ВСУ уничтожили несколько зенитно-ракетных комплексов и систем слежения, включая и "вышки Бойко", на которых были расположены системы слежения россиян, отметил эксперт.

"То есть, начинаем мы с западной части Крыма, и, скорее всего, эти действия продолжатся до восточной части полуострова и уничтожения Крымского моста", - сказал он.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Завоевание превосходства - это первая задача в воздухе.

"Дальше всё будет зависеть от замысла главкома и количества сил и средств, которые нам будут выделены, прежде всего, дальнобойных средств поражения. Здесь уже без ракет типа ATACMS, Storm Shadow, SCALP и Taurus, а также авиации не обойтись", - добавил Свитан.

Авиация в достаточном количестве нужна ВСУ и для того, чтобы можно было и гасить ПВО противника с применением средств радиоэлектронной борьбы и противорадиолокационных ракет, и дальше уничтожать противника с воздуха.

"Такой комплексный подход к освобождению Крыма возможен. И сейчас мы видим, как это начинается. Мы на первом этапе этих действий – на первом этапе завоевания превосходства в воздухе", - высказался Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму

С августа продолжается активная работа ВСУ по уничтожению военных объектов россиян в Крыму.

Только недавно, 22 сентября, ВСУ нанесли мощные ракетные удары по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки ликвидирован командующий ЧФ.

Эксперт Иван Киричевский, в свою очередь, предположил, что это еще подготовительный этап к более масштабным ударам Украины по оккупантам в Крыму.

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