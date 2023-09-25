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Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

Ангелина Подвысоцкая
25 сентября 2023, 21:08 обновлено 25 сентября, 21:11
Американский эксперт убежден, что эти ракеты способны перевернуть ситуацию на украинском фронте.
ATACMS, США
США на этой неделе могут принять решение о передаче ATACMS Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

США уже на этой неделе могут одобрить передачу Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом заявил бывший спецпомощник командующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дэн Райс, сообщает Newsweek.

Он убежден, что после получения этих ракет, на украинском фронте произойдет переломный момент. Эксперт говорит, что США приближаются к окончательному снятию блокады с поставок тактической ракетной системы большой дальности ATACMS.

"На этой неделе, вероятно, будет одобрено решение по кластерным ракетам HIMARS ... Получение согласия на передачу Himars DPICM на этой неделе изменит правила игры. Они, скорее всего, появятся на поле боя на следующей неделе без необходимости обучения и изменений, которые будут иметь огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они пересекают звуковой барьер. Для меня это звук свободы", - сказал Дэн Райс.

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Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ракеты ATACMS для Украины

Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью, написали 15 сентября журналисты The Wall Street Journal. Тогда сообщалось, что Штаты дадут Киеву такие ракеты, но в ограниченном количестве.

19 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Гарант сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

США отправят Украине ракеты ATACMS, но детали сделки обсуждаются, сообщали американские журналисты. В частности, обговаривалось, какие типы ATACMS поставят Киеву и в рамках каких сроков.

В Белом доме отметили, что Байден допускал передачу ракет ATACMS Украине, однако информации, которую можно было бы объявить в публичном пространстве по этому вопросу, пока нет.

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