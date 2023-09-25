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Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

Алина Дембицкая
25 сентября 2023, 20:50 обновлено 25 сентября, 20:50
В течение следующего года приоритетной является реформа Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.
Белый дом, ракета ATACMS
Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ / Коллаж: Главред, фото : WhiteHouse.gov, Википедия

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл выслал письмо в Координационную платформу доноров, в котором указал перечень реформ, которые Украина должна внедрить для продолжения получения военной помощи.

По данным "Украинской правды", это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в адрес Офиса президента Украины.

В этом документе предоставлены временные рамки для внедрения реформ, которые распределены на четыре этапа: от 0 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, один год и 18 месяцев. Основной акцент сделан на совершенствовании работы наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов, таких как САП, НАБУ, НАПК и Высшего совета правосудия, охватывая общую сферу судебной ветви власти.

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Кроме того, в течение следующего года приоритетной является реформа Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.

В то же время источник LIGA.net в правительстве сообщил, что в документе, опубликованном УП, "нет ничего нового", и он является "summary" (кратким содержанием).

Военная помощь Украине

По данным The New York Times, США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов для борьбы против российских оккупантов. Это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику, которую ВСУ недавно набрали во время контрнаступления на юге.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все больше склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

Также Главред сообщал, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Эти танки были первыми из 31, которые обещала администрация президента США Байдена. Вместе с тем, сколько танков Abrams было доставлено в Украину - на данный момент неизвестно.

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