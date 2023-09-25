'Мы пробьем все три линии обороны противника': Маломуж рассказал, как ВСУ это сделают

Продвижение вблизи Вербового откроет Вооруженным силам Украины оперативное пространство для ведения наступательных операций, говорит Маломуж.

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Маломуж рассказал, как можно пробить все три линии обороны россиян / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские защитники осуществляют наступление на Мелитопольском направлении, где проводят штурм Новопрокоповки и осуществляют перемещение глубже в Запорожскую область. Кроме того, наши воины смогли прорваться возле Вербового и продолжают вытеснять вражеские силы из этого района. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в эфире 24 канала.

Как отметил Маломуж, продвижение вблизи Вербового откроет Вооруженным силам Украины оперативное пространство для ведения наступательных операций. Также это позволит перекрыть логистику российских оккупантов. Кроме того, продвижение ВСУ фактически ограничит группировку, которая расположена на Запорожской и Херсонских областях, в частности по поставке боеприпасов, техники, живой силы.

"А дальше Силы обороны будут двигаться аж в направление Мелитополя, и могут выйти к морю. Этот оперативный замысел позволит ВСУ работать с флангов. Мы пробьем все три линии обороны противника, в том числе и "зубы дракона", - отметил генерал армии. видео дня

После этого у врага больше не останется значимых оборонительных укреплений. Россияне пытаются их установить, однако, по выражениям Маломужа, это невозможно осуществить быстро. Кроме того, контратаки, которые пытаются провести россияне силами воздушно-десантных войск и даже зэков, не подготовлены, а потому терпят крах.

В то же время генерал армии отметил, что украинские силы имеют конкретный план. Они привлекли конкретные средства для его реализации, которые враг не ожидает встретить. Это позволит ВСУ отрезать востоку весь фланг и перерезать логистику вблизи Токмака. Благодаря ей происходят поставки 75% боевой составляющей, всех резервов русских с Востока и с моря на фронт.

"Это поможет ограничить оккупантов в поставках ресурсов и замкнет огромный сектор для будущего окружения и соответственно ликвидации врага. А дальше приведет к освобождению оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области. И откроет движение в Крым", - подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

Он подчеркнул, что юг сегодня является стратегическим регионом, и он имеет перспективное значение даже на осень и зиму этого года для эффективных действий ВСУ.

"Враг пытается нейтрализовать наши наступательные операции, привлекает резервы, однако пока эффекта от его действий нет", - отметил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

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