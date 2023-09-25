"Польша не будет навязываться": у Дуды сделали заявление об отношениях с Украиной

Если Украина "не желает поддерживать дружеские отношения с Польшей, то Польша не будет навязывать свою дружбу", заявили у Дуды.

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У Дуды сделали заявление об отношениях с Украиной / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Руководитель бюро по международной политике в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что якобы действия Украины в контексте зернового конфликта являются "несправедливыми и вредными для многих поляков". Об этом он рассказал в эфире радио RMF24.

По его словам, если Украина "не желает поддерживать дружеские отношения с Польшей, то Польша не будет навязывать свою дружбу".

"В интересах всех нас – и это должны понимать и украинцы – не дать разъединить себя, потому что от этого выиграет только третий актер в лице Москвы. Тем, кто этого хочет, ничего не угрожает", - сказал Пшидач. видео дня

Он добавил, что "в Польше все хорошо, а Украина сейчас в беде", поэтому, по его мнению, Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей.

"Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас достаточно хорошо функционирует страна. Сегодня беда в Украине. Это Украина должна заботиться о поддержке со стороны Польши. Если нет, навязываться мы не будем", - сказал Пшидач.

Конфликт между Украиной и Польшей

Как сообщал Главред, Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

После этого Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с / х продукции. В Минэкономики Украины выразили надежду, что государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.

Впоследствии польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии, а потому прекратила передавать военную помощь Украине.

Кроме того, Моравецкий "наехал" на Зеленского. Премьер-министр Польши заявил, что хочет сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он больше никогда не "оскорблял" поляков, как это якобы он сделал во время выступления в ООН.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине вырвали из контекста. Дуда заявил, что его страна будет передавать Украине оружие, которое замещается новой техникой, приобретенной Польшей для своей армии.

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