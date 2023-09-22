Эксперт спрогнозировал, до какой степени дойдет зерновой конфликт между Польшей и Украиной

Как считает Юрий Богданов, у властей Польши, на самом деле, коридор действий в зерново-экономическом вопросе крайне неширокий.

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Как считает Юрий Богданов, конфликт между Польшей и Украиной будет в формате лайт-торговой войны / коллаж Главред, фото УНИАН

Недавняя конфликтная ситуация, которая сложилась между Польшей и Украиной из-за украинского зерна, пока будет оставаться в формате лайт-торговой войны.

Об этом в интервью Главреду рассказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

"Я думаю, что он будет оставаться в формате лайт-торговой войны, или пока не вмешается Европейская комиссия, которая не прекратит польский беспредел, или пока не будет решения ВТО по этому кейсу, или пока не пройдут выборы. Украина в этом случае должна не отступать от своей позиции – мы можем пойти на уступки полякам в обмен на уступки с их стороны. Наша задача в этом случае – продемонстрировать, что мы не собираемся просто так сдаваться и уступать в экономических вопросах. Потому что очень круто рассуждать, что Украина должна одержать победу над Россией на поле боя, но почему-то никто не думает об экономическом выживании и экономическом развитии нашей страны. Пока я вижу исключительно эгоистичное желание защитить свои интересы – это нормально и естественно, но наша главная задача – перевести это все в документально-судебный формат, где мы разбираемся с помощью независимых арбитров. Но я думаю, что мы не должны отступать от своей позиции", ‒ сказал он.

Как считает Богданов, у властей Польши, на самом деле, коридор действий в этом вопросе крайне неширокий.

"Польша не может заблокировать движение оружия, потому что это – самоубийство для поляков и всех остальных. Польша не может заблокировать решение о финансировании Украины, потому что это тоже аналогично самоубийству. У поляков слишком высокая степень ненависти к России, чтобы что-то подобное сделать. То есть это история больше об экономике в чистом виде", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео интервью Юрия Богданова Главреду:

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Конфликт Польши и Украины из-за зерна:

Польское правительство выступает из-за масштабного экспорта дешевого украинского зерна. Чиновники в Варшаве говорили, что могут в одностороннем порядке принять решение о блокаде украинского зерна - если Еврокомиссия не продлит запрет на экспорт.

Ранее в интервью польским СМИ, заместитель аграрного министра и торгпред Украины Тарас Качка дал понять, что Украина введет эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

Он объяснил, что введение Украиной эмбарго является последним пунктом плана действий и Украина надеется, что оно не будет реализовано. Приоритет Украины – достижение соглашения с Польшей.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил принятие решения о запрете импорта определенных категорий товаров из Польши и Венгрии, если те не согласятся на согласованные с Европейской комиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении украинской агропородукции.

До того сообщалось, что Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна и вывозить не только свое, но и украденное в Украине зерно. Кремль хочет создать свой собственный зерновой коридор. Страна-агрессор Россия тайно готовит сделку с Турцией, в которой также принимают участие Венгрия и Катар.

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