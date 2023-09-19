Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил принятие решения о запрете импорта определенных категорий товаров из Польши и Венгрии, если те не согласятся на согласованные с Европейской комиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении украинской агропородукции.
"Украина будет судиться во Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Одновременно наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю над экспортом 4 групп агротоваров из Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram.
По его мнению, такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. "В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", - рассказал он.
Украина может ответить жесткими мерами
По словам премьера, Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.
"Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер отметил, что дальнейшая блокировка украинского аграрного экспорта странами-соседями ударит по экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам страны, а такая блокировка также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис.
"Мы еще раз призываем наших соседей отказаться от вредных и неправомерных ограничений, от политического популизма и стать на путь конструктивного диалога, от которого действительно выиграют все", - подытожил он.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина предпримет ответные шаги в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна. Киев будет вынужден обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), написал он.
Ранее Реджеп Эрдоган встретился с Владимиром Путиным и сделал громкое заявление насчет зерновой сделки.
Ранее сообщалось, что Россия хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна и вывозить не только свое, но и украденное в Украине зерно. Кремль хочет создать свой собственный зерновой коридор. Страна-агрессор Россия тайно готовит сделку с Турцией, в которой также принимают участие Венгрия и Катар.
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