Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

Украина не намерена вредить польским фермерам, подчеркнул премьер-министр.

https://glavred.info/economics/shmygal-prigrozil-polshe-zhestkoy-otvetkoy-v-sluchae-blokirovaniya-ukrainskogo-zerna-10500118.html Ссылка скопирована

Денис Шмыгаль прокомментировал угрозы Польши блокировать украинское зерно / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина предпримет ответные шаги в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Киев будет вынужден обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), написал он в соцсети Х.

"Украина, несмотря на войну и блокирование Россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не намеревались и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень дорожим поддержкой от польского народа и польских семей!", - подчеркнул премьер-министр.

видео дня

В то же время, премьер подчеркнул, что, в случае нарушения торгового права "в интересах предвыборного политического популизма", Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Сообщение Д.Шмыгаля / @Denys_Shmyhal

Ранее сообщалось, что Польша выступила против украинского зерна и заявила о том, что не откроет свою границу. Польское правительство в одностороннем порядке примет решение о блокаде украинского зерна с 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит запрет на ввоз в пять стран ЕС пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Напомним, что в Украине раскритиковали ЕС из-за запрета на импорт зерна. В Евросоюзе есть несколько стран, которые хотят продлить запрет на импорт украинского зерна до конца этого года. Среди таких стран Польша, Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.