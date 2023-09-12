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Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

Алексей Тесля
12 сентября 2023, 17:33 обновлено 12 сентября, 17:39
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Украина не намерена вредить польским фермерам, подчеркнул премьер-министр.
шмыгаль
Денис Шмыгаль прокомментировал угрозы Польши блокировать украинское зерно / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина предпримет ответные шаги в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Киев будет вынужден обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), написал он в соцсети Х.

"Украина, несмотря на войну и блокирование Россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не намеревались и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень дорожим поддержкой от польского народа и польских семей!", - подчеркнул премьер-министр.

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В то же время, премьер подчеркнул, что, в случае нарушения торгового права "в интересах предвыборного политического популизма", Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Скриншот
Сообщение Д.Шмыгаля / @Denys_Shmyhal

Ранее сообщалось, что Польша выступила против украинского зерна и заявила о том, что не откроет свою границу. Польское правительство в одностороннем порядке примет решение о блокаде украинского зерна с 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит запрет на ввоз в пять стран ЕС пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Напомним, что в Украине раскритиковали ЕС из-за запрета на импорт зерна. В Евросоюзе есть несколько стран, которые хотят продлить запрет на импорт украинского зерна до конца этого года. Среди таких стран Польша, Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия.

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новости Польши зерно Денис Шмыгаль
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