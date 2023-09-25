Американские супер-танки Abrams уже в Украине: западные СМИ раскрыли детали

Украине Белый дом пообещал десятки танков Abrams для борьбы с агрессией РФ.
Первые танки Abrams американского производства уже прибыли в Украину ранее объявленного срока.
Об этом идет речь в сообщении издания The New York Times со ссылкой на официальные лица США.
По данным источников, больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы.
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Также издание отмечает, что танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президент США Байдена.
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