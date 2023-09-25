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Американские супер-танки Abrams уже в Украине: западные СМИ раскрыли детали

Алексей Тесля
25 сентября 2023, 14:19 обновлено 25 сентября, 14:19
Украине Белый дом пообещал десятки танков Abrams для борьбы с агрессией РФ.
Abrams
В Украине прибыли танки Abrams / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, Офис президента

Первые танки Abrams американского производства уже прибыли в Украину ранее объявленного срока.

Об этом идет речь в сообщении издания The New York Times со ссылкой на официальные лица США.

По данным источников, больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы.

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Также издание отмечает, что танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президент США Байдена.

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война России и Украины Танк Abrams
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