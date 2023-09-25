Американские супер-танки Abrams уже в Украине: западные СМИ раскрыли детали

Украине Белый дом пообещал десятки танков Abrams для борьбы с агрессией РФ.

https://glavred.info/ukraine/amerikanskie-super-tanki-abrams-uzhe-v-ukraine-zapadnye-smi-raskryli-detali-10503466.html Ссылка скопирована

В Украине прибыли танки Abrams / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, Офис президента

Первые танки Abrams американского производства уже прибыли в Украину ранее объявленного срока.

Об этом идет речь в сообщении издания The New York Times со ссылкой на официальные лица США.

По данным источников, больше танков будет отправлено в ближайшие месяцы.

видео дня

Также издание отмечает, что танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президент США Байдена.

Новость дополняется.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.