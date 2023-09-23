Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

Украина будет использовать танки Abrams, первые из которых уже на следующей неделе должны быть в Украине, для хорошо спланированных, прорывных операций. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone.
По его словам, сейчас на поле боя использование бронетехники практически во всех основных направлениях сведено к минимуму. Причина этого - противотанковые заминированные поля, которые являются проблемой для гусеничной техники, а также большое количество дронов-камикадзе FPV, которые могут поражать оборудование техники.
Глава ГУР уточнил, что сейчас бронетехнику используют только для эвакуации или быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место. В боевых действиях она не участвует.
Что касается танков Abrams, то, по словам Буданова, в Украине их очень ждут.
"Их (Абрамсы, - ред.) нужно использовать специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций, потому что если их бросить на передовую, они не проживут на поле боя слишком долго. Их нужно использовать в прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных", - считает глава ГУР.
Танки Abrams для Украины
Первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину уже на следующей неделе. Об этом заявил президент США Джо Байден.
В мае группа украинских солдат начала обучение в Германии, где их учили управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.
Президент США Джо Байден подтвердил намерение передать Украине 31 танк M1 Abrams 25 января 2023 года.
Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ. Производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.
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