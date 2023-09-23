УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

Анна Ярославская
23 сентября 2023, 12:55 обновлено 23 сентября, 13:01
Если американские танки Abrams бросить на передовую, то они не проживут на поле боя слишком долго.
Кирилл Буданов, танк Abrams
Кирилл Буданов рассказал, как ВСУ будут применять танки Abrams / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Украина будет использовать танки Abrams, первые из которых уже на следующей неделе должны быть в Украине, для хорошо спланированных, прорывных операций. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

По его словам, сейчас на поле боя использование бронетехники практически во всех основных направлениях сведено к минимуму. Причина этого - противотанковые заминированные поля, которые являются проблемой для гусеничной техники, а также большое количество дронов-камикадзе FPV, которые могут поражать оборудование техники.

Глава ГУР уточнил, что сейчас бронетехнику используют только для эвакуации или быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место. В боевых действиях она не участвует.

видео дня

Что касается танков Abrams, то, по словам Буданова, в Украине их очень ждут.

"Их (Абрамсы, - ред.) нужно использовать специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций, потому что если их бросить на передовую, они не проживут на поле боя слишком долго. Их нужно использовать в прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных", - считает глава ГУР.

Танки Abrams для Украины

Первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину уже на следующей неделе. Об этом заявил президент США Джо Байден.

В мае группа украинских солдат начала обучение в Германии, где их учили управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.

Президент США Джо Байден подтвердил намерение передать Украине 31 танк M1 Abrams 25 января 2023 года.

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ. Производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины Кирилл Буданов Танк Abrams
Реклама

Главное за день

Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

12:55 Украина
В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

12:51 Мир
Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

11:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:55

Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

12:55

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

12:51

В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

12:26

Отправил на аборт, распускал руки: "Валюха" из "Сватов" рассказала, как ее унижал муж

12:00

Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
12:00

Зеленский о выборах-2024: "Общество не готово это поддерживать"Видео

11:53

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

11:48

ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

11:03

Математическая задача для знатоков, которая ставит в тупик: найдите правильный ответ

Реклама
10:47

Гороскоп на завтра 24 сентября 2023: Козерогу - потеря денег, Овну - страсть

10:45

РФ копит ракеты: украинцам назвали сроки и цели новых массированных ударов

10:02

Днепропетровщину атаковали "Шахеды": поврежден объект критической инфраструктурыФото

09:23

Какой праздник завтра 24 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:20

В Севастополе прогремели новые взрывы, в городе падают обломки ракет

08:58

"Крабовая ловушка": в ССО рассказали о точном ударе по штабу Черноморского флота РФ

08:37

Буданов назвал неожиданное количество потерь Украины в войне с Россией

08:22

Атака на штаб ЧФ РФ в Севастополе: серьезно ранены два российских генерала - Буданов

08:20

Прямо как с одесского "Привоза": рецепт квашеных баклажанов на зиму от Татьяны Литвиновой

07:42

Россия ударила ракетами "Оникс" по Одесской области: что известно

06:38

В ситуации с Польшей всем нужно успокоитьсямнение

Реклама
06:21

В чем ключевое отличие наших целей с США по войне в Украине

05:30

Как вернуть белый цвет ковру: давно забытый, но самый эффективный способ

04:50

Ракеты взорвали штаб ЧФ в Севастополе: появилась неожидання версия удара

04:10

Захватчики аж бегут из окопов: боец ВСУ назвал супер-оружие, которое уничтожает россиян

03:40

"Замораживание невозможно": Богданов назвал ключевой фактор для завершения войныВидео

03:05

Эксперт спрогнозировал, каких противников подберут Путину на выборах

02:39

Где лучше всего хранить яйца: фермер наконец-то решил давний спор поваров

02:02

Золото под ногами: как знающие люди используют каштаны

01:27

Эксперт оценил, насколько реальны угрозы Польши уменьшить поддержку УкраиныВидео

00:10

"Больше никогда не оскорбляйте поляков": Моравецкий "наехал" на Зеленского

22 сентября, пятница
23:54

Режиссер-путинист "тает на глазах": Бондарчук удивил страшно худым видом

23:27

Россияне наступали на четырех направлениях: ВСУ мощно отбили атаку

23:07

Буданов отреагировал на взрывы в Крыму "намеком" на контрнаступление

23:04

"Врагу горячо": удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ - Тарнавский

22:10

Кремль хочет дискредитировать Зеленского: на Банковой раскрыли подробности

22:01

Ракет было минимум две: появилось видео удара по штабу Черноморского флотаВидео

21:42

Россия готовится к масштабному наступлению: эксперт раскрыл опасное направление

21:29

"У нас очень хорошие шансы": Жданов назвал территории, которые могут взять ВСУ

20:51

"Не вопрос границ 1991-го года": у Зеленского рассказали, каким должен быть финал войны

20:34

"Куда-то самолеты все исчезли": эксперт объяснил, как ВСУ удалось ударить по штабу ЧФ в Крыму

Реклама
20:22

"Мы готовы укрепить сотрудничество": Си Цзиньпин выбрал нового стратегического партнера

20:13

РФ стянет резервы и устроит наступление: эксперт спрогнозировал сроки новой атаки

20:01

"Оборона" Токмака и движение ВСУ к Мелитополю: разведка Эстонии раскрыла планы РФ

19:50

Как Путин может потерять власть?мнение

19:44

Путинистка Поплавская рассказала, каким вернулся ее сын с войны

19:42

В Беларуси проводят военные учения: пограничники раскрыли, есть ли угроза Украине

19:42

"Серьезный ущерб": в России ноют из-за удара по Крыму и требуют бить по КиевуВидео

19:29

"Бабье лето" ворвалось в Украину: только в некоторых регионах будут грозовые дожди

18:57

США отправят Украине ракеты ATACMS: западные СМИ раскрыли неожиданные детали

18:36

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо найти тыквы за 10 секунд

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять