УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Рецепты

Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

Мария Тупик
25 сентября 2023, 21:20 обновлено 25 сентября, 21:25
Готовим вкуснейший рецепт пирога с ягодами, который восхитит всех. Хозяйки раскрыли секрет изумительного десерта.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Новый рецепт пирога с ягодами
Новый рецепт пирога с ягодами / Коллаж Главред, фото pixabay

Новый универсальный рецепт пирога, который можно приготовить за считанные минуты. Рецепт пирога, для которого не нужно покупать много ингредиентов.

Пирог с ягодами можно приготовить в любую пору года. Это настолько вкусно, что вы удивитесь.

Все ингредиенты для пирога сможете найти дома. Мука, манная крупа, ягоды замороженные, кефир и немного вашего времени.

видео дня

Очень вкусный пирог с ягодами - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 2 шт
  • Мука - 1 стакан (200 гр)
  • Кефир - 1 стакан
  • Сахар - 200 гр
  • Манная крупа - 1 стакан
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка
  • Соль
  • Ягоды - по вкусу

Яйца желательно брать их холодильника. Помыть, разбить в тарелку и немного взбить, до появления пены.

Добавить щепотку соли, сахар, подсолнечное масло 1 столовую ложку. Продолжаем взбивать.

Муку просеять с разрыхлителем. Вводим частями муку, далее манную крупу и вливаем кефир.

Тщательно перемешиваем тесто для пирога с ягодами. Оно должно быть густое.

Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить немного теста, положить любимые ягоды. Хорошо подойдет вишня, клубника, смородина.

Выливаем оставшееся тесто. Начинка должна получится у вас между слоями теста.

Духовку предварительно разогреть до 180 градусов. Ставим пирог на 40 минут. Духовку открывать нельзя, чтобы пирог не осел.

Достаем пирог, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт пирог интересные новости
Реклама

Главное за день

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

21:08 Политика
Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

20:50 Мир
Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

20:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:20

Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

21:08

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

20:50

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

20:40

Сергей Стерненко. Удар по Одессе и "месть" россиян за унижение в СевастополеВидеоВидеоблоги

20:29

"Цель только одна": Буданов назвал объекты в РФ, которые находятся под угрозой удара

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
20:24

Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум: дерзкое заявление Орбана

20:12

Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

20:10

В России очередная "страшно красивая" мисс победила в конкурсе красоты

20:07

Гороскоп на завтра 26 сентября 2023: Весам – сила, Девам – море гнева

Реклама
19:43

Расследованием журналистов о российском казино PIN-UP заинтересовались в США в Европе - СМИ

19:36

Малхаз Нодариевич Папиашвили досье

19:30

У россиян не останется ничего: полковник назвал яркий сценарий освобождения КрымаВидео

19:30

Как и Лорак - никому не нужна: в России не хотят идти на концерты певицы Лолиты

19:11

Чем заменить слово-паразит "тіпа": популяризатор языка озвучил украинские аналоги

19:10

Ракетный удар по Одессе: важны нюансимнение

18:38

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода 26 сентября

18:29

"Бавовна" в Крыму только "на первом этапе", ВСУ "гасят" ПВО россиян - СвитанВидео

18:28

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

17:40

Балтийский флот теперь не может проводить крупные десантные операции - СМИ

17:34

3 запрета, которые стоит соблюдать 27 сентября: приметы, которые защитят от беды

Реклама
17:24

Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой

17:09

Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

17:00

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

16:59

Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

16:55

Церковный праздник 26 сентября: что нельзя делать на Иоанна Богослова

16:44

Пришел воевать с НАТО: бывший мэр российского города попал в плен к ВСУВидео

16:32

Будет теплее, чем раньше: прогноз погоды в Украине на октябрь

16:22

Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки диванаВидео

16:17

Венсан Кассель закрутил роман с девушкой, похожей как две капли воды на его бывшую Кунаки

15:59

Тринчер прокомментировала слухи о разводе, которые распространяет блоггер

15:55

Она нужна даже мужчинам: почему всем стоит начать принимать фолиевую кислоту прямо сейчас

15:45

"Польша не будет навязываться": у Дуды сделали заявление об отношениях с Украиной

15:41

"Жалкая попытка возмездия": названа причина удара РФ по символу Одессы

15:00

"Не спасет линия Суровикина": полковник назвал направление для успешного наступления ВСУ

14:54

Прорвут ли ВСУ сухопутный коридор в Крым до Нового года: прогноз СвитанаВидео

14:19

Американские супер-танки Abrams уже в Украине: Зеленский раскрыл важные детали

14:10

"Это уже мой родственник": Лорак выдала откровение об отношениях с Киркоровым

13:53

В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ: потери оккупантов огромные

13:52

Как почистить стельки в кроссовках без лишних хлопот

13:51

Враг стянул технику и резервы: РФ нацелилась на крупный город Украины – СвитанВидео

Реклама
13:51

В ВСУ рассказали детали жестокой атаки по Одесчине: под завалами нашли погибших

13:50

Ради этого бросил троих детей и жену: мужчина из Индии держит руку поднятой 50 лет, в чем смысл

13:15

В Comedy Club жёстко потроллили террориста ПутинаВидео

13:11

Звезда сериала "Универ" и путинистка Кожевникова стала мамой в четвертый раз

13:03

Ревела от несправедливости: Лорак пожаловалась пропагандистам на Украину

12:51

Я задыхаюсь: Дантес испугал своих поклонников

12:46

Головоломка для 6-летних детей ставит взрослых в тупик: какое число спрятано за машиной

12:45

Россияне сбросили авиабомбы по ЖЭКу в Бериславе: есть погибшие и раненые

12:43

Проще некуда: как очистить ковер от шерсти и волос

12:21

Уничтожены старшие офицеры РФ: дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять