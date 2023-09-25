Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

Новый универсальный рецепт пирога, который можно приготовить за считанные минуты. Рецепт пирога, для которого не нужно покупать много ингредиентов.
Пирог с ягодами можно приготовить в любую пору года. Это настолько вкусно, что вы удивитесь.
Все ингредиенты для пирога сможете найти дома. Мука, манная крупа, ягоды замороженные, кефир и немного вашего времени.
Очень вкусный пирог с ягодами - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 2 шт
- Мука - 1 стакан (200 гр)
- Кефир - 1 стакан
- Сахар - 200 гр
- Манная крупа - 1 стакан
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Соль
- Ягоды - по вкусу
Яйца желательно брать их холодильника. Помыть, разбить в тарелку и немного взбить, до появления пены.
Добавить щепотку соли, сахар, подсолнечное масло 1 столовую ложку. Продолжаем взбивать.
Муку просеять с разрыхлителем. Вводим частями муку, далее манную крупу и вливаем кефир.
Тщательно перемешиваем тесто для пирога с ягодами. Оно должно быть густое.
Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить немного теста, положить любимые ягоды. Хорошо подойдет вишня, клубника, смородина.
Выливаем оставшееся тесто. Начинка должна получится у вас между слоями теста.
Духовку предварительно разогреть до 180 градусов. Ставим пирог на 40 минут. Духовку открывать нельзя, чтобы пирог не осел.
Достаем пирог, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.
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