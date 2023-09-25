Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

Готовим вкуснейший рецепт пирога с ягодами, который восхитит всех. Хозяйки раскрыли секрет изумительного десерта.

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Новый рецепт пирога с ягодами / Коллаж Главред, фото pixabay

Новый универсальный рецепт пирога, который можно приготовить за считанные минуты. Рецепт пирога, для которого не нужно покупать много ингредиентов.

Пирог с ягодами можно приготовить в любую пору года. Это настолько вкусно, что вы удивитесь.

Все ингредиенты для пирога сможете найти дома. Мука, манная крупа, ягоды замороженные, кефир и немного вашего времени.

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Очень вкусный пирог с ягодами - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 2 шт

Мука - 1 стакан (200 гр)

Кефир - 1 стакан

Сахар - 200 гр

Манная крупа - 1 стакан

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Соль

Ягоды - по вкусу

Яйца желательно брать их холодильника. Помыть, разбить в тарелку и немного взбить, до появления пены.

Добавить щепотку соли, сахар, подсолнечное масло 1 столовую ложку. Продолжаем взбивать.

Муку просеять с разрыхлителем. Вводим частями муку, далее манную крупу и вливаем кефир.

Тщательно перемешиваем тесто для пирога с ягодами. Оно должно быть густое.

Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить немного теста, положить любимые ягоды. Хорошо подойдет вишня, клубника, смородина.

Выливаем оставшееся тесто. Начинка должна получится у вас между слоями теста.

Духовку предварительно разогреть до 180 градусов. Ставим пирог на 40 минут. Духовку открывать нельзя, чтобы пирог не осел.

Достаем пирог, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

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