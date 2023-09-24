Это не бутерброды, а золото: их готовить так просто - рецепт за 5 минут

Рецепт самых вкусных и быстрых бутербродов. Готовим идеальные горячие бутерброды на 5 минут.

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Как приготовить вкусные бутерброды рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay

Готовим простое и вкусное блюдо, перекус или закуска. Восхитительно вкусные бутерброды, которые обожают все.

Для приготовления горячих бутербродов нужно вкусная колбаса и сыр.

А еще, такие бутерброды настоящее наслаждение на праздничном столе. По такому рецепту горячие бутерброды получаются хрустящие, а начинка сочная.

Как приготовить вкусные горячие бутерброды - рецепт

Вам понадобится:

Тостовый хлеб - 8 кусочков

Колбаса (любая) - 120 гр

Сыр твердый - 100 гр

Лук салатный

Помидоры - 2 шт

Кетчуп - по вкусу

Оливки

Колбасу почистить от шкурки и натереть на крупной терке.

Можно колбасу порезать небольшими брусочками.

Далее натереть на терке сыр и смешать с колбасой.

Мелко порезать половину головки салатного фиолетового лука.

Помидоры можно заменить на болгарский перец. Порезать небольшими кубиками.

Соединить колбасу, лук, сыр, кетчуп, 1 столовую ложку майонеза и помидоры. Добавить оливки по вкусу.

Хорошо перемешиваем начинку для горячих бутербродов.

Кусочки тостового хлеба смазать начинкой для горячих бутербродов.

Разогреть предварительно духовку до 200 градусов.

Застелить противень пергаментной бумагой, переложить бутерброды.

Выпекать горячие бутерброды в духовке 7-8 минут.

Готовые горячие бутерброды готовы к столу. Можно порезать горячие бутерброды порционно.

Смотрите видео, как готовить вкусные бутерброды:

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