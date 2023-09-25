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Война с Россией может длиться еще 10 лет: Свитан ошарашил прогнозом

Яна Ставская
25 сентября 2023, 21:26 обновлено 25 сентября, 21:26
Украинские войска дальше госграницы двигаться не будут, уверен Свитан. Украине необходимо дождаться распада России.
ВСУ
ВСУ придется воевать с государствами, которые возникнут на руинах разорванной РФ / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Украинские военные могут выйти на госграницу 1991 года уже в 2024 году - весной или осенью, но боевые действия тогда не завершатся, рассказал военный эксперт Роман Свитан во время чата на Главреде.

Однако Свитан не исключает, что интенсивность боев будет переменной. Но вести боевые действия ВСУ однозначно будут до выхода на государственную границу.

"Исходя из той динамики поставок и появления новой номенклатуры, которая сейчас есть, можно прогнозировать выход на госграницу с уничтожением российской армии в следующем году, к концу лета или началу осени. Это вполне возможно. А вот полностью боевые действия закончатся уже после того, когда Российская империя развалится на составляющие её национальные кластеры", - сказал эксперт.

Свитан уверен, что именно национальные кластеры разорвут Россию, как в своё время республики разорвали Советский Союз, осознав свою идентичность и создав свою государственность. Этот процесс будет длиться лет 10.

"С 2014-го по 2024 год боевые действия шли и идут на нашей территории, а вот следующие десять лет боевые действия будут вестись уже на территории противника. Но мы двигаться не будем, застынем на нашей границе, укрепляя её, но создавая определённую буферную зону на 150-200 км на территории РФ, чтобы можно было контролировать эту демилитаризованную зону восточнее нашей границы", - добавил он.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Государственные образования, на которые будет распадаться Российская Федерация, ещё будут делить между собой границы лет десять.

"Эта делёжка и эти боевые действия на их границах будут докатываться и до нашей госграницы. И нам нужно будет удерживать это, не впускать внутрь страны, но это уже будет намного легче. Интенсивность боевых действий будет примерно такая же, как была в своё время на Донбассе на 400 км фронта", - ответил эксперт.

По словам Свитана, бои ещё будут идти на границе Украины и России или тех государств, которые образуются на её месте.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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Россия подтягивает резервы на Мелитопольское направление из-за высоких потерь своих солдат в "мясных" штурмах. Также ВС РФ ведут бессмысленные бои за уже освобожденные Украиной населенные пункты.

В целом, продвижение ВСУ на Таврийском направлении идет "потихоньку". Вчера, 24 сентября, в зоне "Таврии" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки. Продолжалась мощная контрбатарейная борьба и истощение врага вдоль всей линии боевого столкновения.

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