Оккупанты 'отгребли' на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

Украинские защитники "потихоньку" продолжают продвижение в районе Вербового и Работино на Мелитопольском направлении, рассказал в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
По словам Штупуна, Россия сосредоточила силы, в частности, возле Авдеевки, которую пытается окружить.
"За прошедшие сутки вражеская авиация наносила удары, в частности, возле Авдеевки, Работино и Вербового. В частности, возле Авдеевки враг пытается окружить этот город, а Работино и Вербовое - там мы, скажем, потихоньку идем вперед", - ответил Штупун.видео дня
В зоне "Таврии" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки.
Отдельно Штупун отметил ситуацию вокруг Марьинки.
"На Марьинском направлении оккупанты уже в очередной раз атаковали населенные пункты Марьинки. Зафиксированы попытки продвигаться в районе Победы. Зафиксировано 10 неудачных попыток противника вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В общем, в районе Марьинки уже в течение достаточно долгого периода фиксируется по 10-15 (групп - Главред) вражеской пехоты. Это мотострелки и "Шторм-Z". Периодически оккупанты прикрывают их техникой, которую успешно теряют", - пояснил представитель"Таврии".
На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция.
"В частности, в районе Вербового наши подразделения потихоньку вытесняют противника, заставляют отходить и закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжается мощная контрбатарейная борьба и истощение врага вдоль всей линии боевого столкновения", - сказал Штупун.
Российские потери
Только за неделю воины "Таврии" уничтожили 46 артиллерийских систем и минометов противника, а еще 25 повредили.
"Россияне цинично продолжают нарушать правила ведения войны. Фиксируются случаи переодевания врага в украинскую военную форму и ведения в таком виде боевых действий", - обратил внимание Штупун.
Общие потери врага за минувшие сутки составили 159 человек. Уничтожены 39 единиц российской военной техники: один танк, 6 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 27 различных БПЛА, 2 авто и одну единицу спецтехники. Враг потерял 3 состава БК за прошедшие сутки.
Ведущие поинтересовались и ситуацией за "линией Суровикина".
"Это укрепленные посадки с различными укрепленными дотами, между ними - минные поля обычно, достаточно грамотно расставленные небольшие подразделения врага почти на всех перекрестках и работа авиации противника", - ответил Штупун.
Война в Украине - последние новости
6 сентября появилась информация о прорыве обороны оккупантов в Работино. ВСУ имели успех также в Новопрокоповке и закреплялись на достигнутых рубежах. В то же время Институт изучения войны фиксировал продвижение ВСУ и в районе Вербового.
По мнению аналитиков, атаки ВСУ на разных направлениях не дают россиянам формировать новые силы.
Уже сегодня, 24 сентября, в Восточной группировке ВСУ подтвердили, что защитники перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении.
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