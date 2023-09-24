Оккупанты 'отгребли' на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

В районе Марьинки враг ведет "мясные штурмы". Россия атакует в районах Северного и Авдеевки.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-otgrebli-na-yuge-vsu-prodvigayutsya-vozle-verbovogo-i-rabotino-10503268.html Ссылка скопирована

ВСУ идут вперед / коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 отдельная механизированная бригада

Украинские защитники "потихоньку" продолжают продвижение в районе Вербового и Работино на Мелитопольском направлении, рассказал в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

По словам Штупуна, Россия сосредоточила силы, в частности, возле Авдеевки, которую пытается окружить.

"За прошедшие сутки вражеская авиация наносила удары, в частности, возле Авдеевки, Работино и Вербового. В частности, возле Авдеевки враг пытается окружить этот город, а Работино и Вербовое - там мы, скажем, потихоньку идем вперед", - ответил Штупун. видео дня

В зоне "Таврии" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки.

Отдельно Штупун отметил ситуацию вокруг Марьинки.

"На Марьинском направлении оккупанты уже в очередной раз атаковали населенные пункты Марьинки. Зафиксированы попытки продвигаться в районе Победы. Зафиксировано 10 неудачных попыток противника вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В общем, в районе Марьинки уже в течение достаточно долгого периода фиксируется по 10-15 (групп - Главред) вражеской пехоты. Это мотострелки и "Шторм-Z". Периодически оккупанты прикрывают их техникой, которую успешно теряют", - пояснил представитель"Таврии".

На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция.

"В частности, в районе Вербового наши подразделения потихоньку вытесняют противника, заставляют отходить и закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжается мощная контрбатарейная борьба и истощение врага вдоль всей линии боевого столкновения", - сказал Штупун.

Российские потери

Только за неделю воины "Таврии" уничтожили 46 артиллерийских систем и минометов противника, а еще 25 повредили.

"Россияне цинично продолжают нарушать правила ведения войны. Фиксируются случаи переодевания врага в украинскую военную форму и ведения в таком виде боевых действий", - обратил внимание Штупун.

Общие потери врага за минувшие сутки составили 159 человек. Уничтожены 39 единиц российской военной техники: один танк, 6 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 27 различных БПЛА, 2 авто и одну единицу спецтехники. Враг потерял 3 состава БК за прошедшие сутки.

Ведущие поинтересовались и ситуацией за "линией Суровикина".

"Это укрепленные посадки с различными укрепленными дотами, между ними - минные поля обычно, достаточно грамотно расставленные небольшие подразделения врага почти на всех перекрестках и работа авиации противника", - ответил Штупун.

Война в Украине - последние новости

6 сентября появилась информация о прорыве обороны оккупантов в Работино. ВСУ имели успех также в Новопрокоповке и закреплялись на достигнутых рубежах. В то же время Институт изучения войны фиксировал продвижение ВСУ и в районе Вербового.

По мнению аналитиков, атаки ВСУ на разных направлениях не дают россиянам формировать новые силы.

Уже сегодня, 24 сентября, в Восточной группировке ВСУ подтвердили, что защитники перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.