"Это переломный момент для победы": когда Украина выиграет войну и оккупанты исчезнут - прогноз

Когда Украина сможет освободить оккупированные территории и будет победа, рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду.

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Война в Украине прогноз завершения / Коллаж Главред, фото Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Война в Украине будет продолжаться до 2024 года. Как говорит астролог Ангелина Вакулина в интервью Главреду, оккупанты будут убегать из нашей страны.

"Победа будет за Украиной. Возможно, отодвинется дата нашей победы. Именно осень будет переломной для Украины и России, и этот период станет показательным", - рассказала астролог Вакулина Главреду.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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По ее прогнозу, будут встречи, которые будут прокладывать дорогу к миру.

"Я хочу сказать: не слушайте никого, Украина будет процветающей страной. Будет и конец войны, и победа, и возвращение территорий. Не стоит слушать жаб, которые раскачивают в людях панику, говорят о длительных сроках завершения войны. Вариант затяжной войны - то, что она продлится еще какое-то время - есть такой. Не хочу говорить о длительных сроках, как сейчас пишут паблики о затяжной войне в 10 лет и пугают людей, не оставляя им шансов на счастливую жизнь", - сказала астролог.

Когда ВСУ освободят оккупированные территории

"Для Украины с конца осени начнется благоприятный период. Возможно, будет освобождение крупных территорий, возвращение их домой. Ситуация будет похожа на освобождение Херсона. Также может быть обмен военнопленными, на которых уже даже не рассчитывали (или их ранее объявляли без вести пропавшими или погибшими). В середине ноября мы эти события услышим", - отметила астролог.

Астролог добавила, что вариант с затяжной войной может проиграться, но победу стоит ожидать к маю 2024 года.

"По затяжной войне. Вероятность того, что она затянется, существует. Ежедневно принимаются решения и нашими властями, и партнерами, и вражеской стороной. От этого зависит и меняется финал", - добавила Вакулина.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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