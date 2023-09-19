УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

Осенью будет переломный момент, который решит судьбу войны - астролог Вакулина

Мария Тупик
19 сентября 2023, 09:00
249
Для Украины с конца осени начнется благоприятный период. Ситуация будет похожа на освобождение Херсона, говорит астролог.
Когда закончится война в Украине прогноз астролога
Когда закончится война в Украине прогноз астролога / Главред

Война в Украине будет продолжаться до 2024 года. Осень для нашей страны окажется непростой и тяжелой. Астролог и таролог Ангелина Вакулина в интервью для Главреда рассказала, когда украинцам стоит ожидать новых обстрелов со стороны армии РФ. Почему уже с середины осени в Украине начнутся блэкауты и отключения воды, а также - какие новые неприятности ожидают весь мир.

Ангелина, какая будет осень в Украине? Чего ждать на фронте и тыловых городах страны?

Осень будет достаточно тяжелой. Уже сейчас начинается эта вся тяжесть. И из-за электроэнергии, и из-за того, что, возможно, уже осенью Украину и мир затронет новый вирус. Украинцам все это будет придавать тяжесть. Что касается обстрелов - мы будем это наблюдать осенью и зимой, к сожалению.

видео дня

Приграничные города остаются "красной зоной". Это Харьков, Чернигов, Сумы и области, к ним прилегающие. Во всех приграничных городах будет момент обострения и активных обстрелов. Будет лететь все что можно в приграничные поселки. В городах будут "прилеты" с жертвами - это Сумы, Чернигов, Харьков. Я бы хотела отметить, что осень и зима будут очень неприятными для Киева и области. Будут "прилеты" - может быть "прилет" в центр какой-то глобальный, или в админздание (возможно, что-то связанное с управленчеством). Этот момент мне хочется обозначить особенно, чтобы люди, проживающие в центре Киева, знали, что они в опасности.

Хочу добавить, что могут быть разрушения мостов. Под удар могут попасть и ЖД, и больницы, и госпитали, и Одесский порт. Также Крымский мост ждет новый удар.

Каким будет начало зимы в Украине?

В опасности по всей стране торговые центры, админздания, мосты и порты. Показывают карты активные прилеты в нескольких городах. Под удар могут попасть Кривой Рог, Одесса и область, Кропивницкий, Херсон, Киев.

Украинские власти заявляют, что нам следует готовиться к затяжной войне. Каковы Ваши прогнозы по ее продолжительности?

По затяжной войне. Вероятность того, что она затянется, существует. Ежедневно принимаются решения и нашими властями, и партнерами, и вражеской стороной. От этого зависит и меняется финал. Вариант затяжной войны - то, что она продлится еще какое-то время - есть такой. Не хочу говорить о длительных сроках, как сейчас пишут паблики о затяжной войне в 10 лет и пугают людей, не оставляя им шансов на счастливую жизнь. Скажу так: вариант с затяжной войной может проиграться.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Будут ли осенью и зимой блэкауты?

Блэкауты будут, они начнутся уже с середины осени, если не раньше. В некоторых регионах будут отключения и воды, и тепла. Я уже говорила (и не раз), что людям нужно готовиться к зиме. Как готовиться? Покупать повербанки, станции, генераторы. Тем, кто живет в своем доме или в селе, будет проще пережить зиму, чем городским жителям. Моя личная рекомендация. Держите документы в порядке, проверьте сроки паспортов (если их нет, то сделайте). Даже если вы не планируете уезжать за границу.

Также купите запас лекарств. Без паники, но это необходимые вещи. Вспомните начало "ковида", проанализируйте, что еще тогда вы бы сделали по-другому. Не живите в ожидании конца и наступления привычной жизни. Привычной жизни уже не будет - это колесо катится только вперед. Это касается и Украины, и Европы.

Что будет с мобилизацией в РФ и обострится ли ситуация с мобилизацией у нас?

В РФ обострится ситуация, и очень сильно. Возможно, это будет все сделано настолько исподтишка, что люди начнут бежать. Мужчины там будут уезжать с семьями, как только информация начнет просачиваться в массы. Там будет очень много незаконно мобилизованных мужчин. Осенью будет переломный момент - и для нас, и для РФ. Там будут и смерти известных политиков, и громкие массовые преступления. Я думаю, карма начинает им отвечать взаимностью за все содеянные преступления в Украине.

Когда закончатся мощные обстрелы ракетами и дронами по всей Украине?

Для Украины с конца осени начнется благоприятный период. Возможно, будет освобождение крупных территорий, возвращение их домой. Ситуация будет похожа на освобождение Херсона. Также может быть обмен военнопленными, на которых уже даже не рассчитывали (или их ранее объявляли без вести пропавшими или погибшими). В середине ноября мы эти события услышим. Но период осени для Украины можно охарактеризовать напряженным. Будут пару дней очень громких и шумных, но, в целом, осень будет напряженно-стабильной. К сожалению, прилеты с жертвами ещё будут, особенно в ночное время. Пока окончания обстрелов не вижу.

Что будет на Запорожском направлении, какая там ситуация?

По Запорожскому направлению вопрос ЗАЭС открыт. Будут вбросы и названия дат подрыва Запорожской АЭС. Но ситуация напряженно-стабильная. Может быть авария, но не таких масштабов, о которых говорят. В целом, Запорожье будет в составе Украины. О чем пишет и сообщает вражеская сторона - этого не будет.

Вы говорили, что победа Украины возможна в мае 2024 года. Какие сейчас прогнозы?

Победа будет за Украиной. Возможно, отодвинется дата нашей победы. Именно осень будет переломной для Украины и России, и этот период станет показательным. Будут встречи, которые будут прокладывать дорогу к миру. Я хочу сказать: не слушайте никого, Украина будет процветающей страной. Будет и конец войны, и победа, и возвращение территорий. Не стоит слушать жаб, которые раскачивают в людях панику, говорят о длительных сроках завершения войны.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине астролог астрологический прогноз таро Ангелина Вакулина
Реклама

Главное за день

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман

09:50 Эксклюзивы
Пожар тушат до сих пор: все подробности удара РФ по Львовщине

Пожар тушат до сих пор: все подробности удара РФ по Львовщине

09:36 Украина
Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

08:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:50

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманЭксклюзив

09:48

"Смена тактики": военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ

09:46

Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

09:36

Пожар тушат до сих пор: все подробности удара РФ по ЛьвовщинеФотоВидео

09:31

"Только ты не умирай": в РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева

Черный лебедь КадыроваЧерный лебедь Кадырова
09:29

Гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Близнецам - брак, Водолеям - возвращение человека из прошлого

09:13

Байден хочет, чтобы Зеленский лично отчитался ему о ситуации на фронте

09:00

Как убрать запах сырости в ванной: не будет ни плесени, ни вони

09:00

Осенью будет переломный момент, который решит судьбу войны - астролог ВакулинаЭксклюзив

Реклама
08:59

Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

08:28

Почему ВСУ не надо брать пока Токмак?мнение

08:25

Смерть ослабит одну из группировок в Кремле: Данилов заявил, что Кадырова могли отравить

08:20

Оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили "по зубам"

08:10

Удивит даже ленивых: рецепт пышных оладий из кабачка от Владимира Ярославского

07:28

"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

06:40

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:22

Что значит для нас возможная смерть Кадыровамнение

05:30

Как убрать плесень со стен навсегда: давно проверенные и самые рабочие способы

04:30

Какой сегодня праздник 19 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:00

"Украине надо две вещи, чтобы переломить войну": Черник раскрыл подробности

Реклама
03:30

Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

02:50

Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

02:05

Роскошная Алина Байкова снялась топлес для известного глянца

01:34

Жданов пояснил, почему США должны добиться скорейшего разоружения РФ

18 сентября, понедельник
23:55

Головокружительная головоломка: только гений найдет число 81 за 6 секунд

23:31

Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

23:08

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:01

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

22:47

"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

22:00

Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

21:53

Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

21:49

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:40

Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

21:29

Руководство ФГВФЛ тратит миллионы на PR, дорогие авто и ноутбуки во время войны - СМИ

21:02

Экс-ВиаГра Анна Седокова пожаловалась на жизнь в Москве без удобств

20:52

Курс доллара резко ударит по карману: банкир раскрыл впечатляющие подробности

20:22

Мужчины от 17 до 60 лет в реестре Минобороны: каким будет учет военнообязанных

20:21

"Так плохо, что конец близок": звезда "Ворониных" рассказала, что чуть не умерла

19:46

Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции

19:44

"Повреждения серьезные": ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов"

Реклама
19:37

Взорвали дроном: ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ

19:22

За что не могут простить Шуфричамнение

19:08

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле

19:01

"До последнего вздоха защищал родную землю": на Донетчине погиб молодой защитник

18:39

Илон Маск раскрыл подробности страстного романа с Эмбер Херд

18:28

ВСУ совершили успешный прорыв линии обороны на Востоке

18:17

Александр Сотник. Кадыров готовится к концерту КобзонаВидеоблоги

18:11

Несется по наклонной: путинистка Повалий не сумела развлечь лесников на концертеВидео

17:59

Душевая насадка заблестит: девушка нашла дешевый лайфхак, как избавиться от налета

17:50

Как правильно говорить – "посміхатися" или "усміхатися": Авраменко удивил ответом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять