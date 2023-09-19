Осенью будет переломный момент, который решит судьбу войны - астролог Вакулина

Для Украины с конца осени начнется благоприятный период. Ситуация будет похожа на освобождение Херсона, говорит астролог.

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Когда закончится война в Украине прогноз астролога / Главред

Война в Украине будет продолжаться до 2024 года. Осень для нашей страны окажется непростой и тяжелой. Астролог и таролог Ангелина Вакулина в интервью для Главреда рассказала, когда украинцам стоит ожидать новых обстрелов со стороны армии РФ. Почему уже с середины осени в Украине начнутся блэкауты и отключения воды, а также - какие новые неприятности ожидают весь мир.

Ангелина, какая будет осень в Украине? Чего ждать на фронте и тыловых городах страны?

Осень будет достаточно тяжелой. Уже сейчас начинается эта вся тяжесть. И из-за электроэнергии, и из-за того, что, возможно, уже осенью Украину и мир затронет новый вирус. Украинцам все это будет придавать тяжесть. Что касается обстрелов - мы будем это наблюдать осенью и зимой, к сожалению.

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Приграничные города остаются "красной зоной". Это Харьков, Чернигов, Сумы и области, к ним прилегающие. Во всех приграничных городах будет момент обострения и активных обстрелов. Будет лететь все что можно в приграничные поселки. В городах будут "прилеты" с жертвами - это Сумы, Чернигов, Харьков. Я бы хотела отметить, что осень и зима будут очень неприятными для Киева и области. Будут "прилеты" - может быть "прилет" в центр какой-то глобальный, или в админздание (возможно, что-то связанное с управленчеством). Этот момент мне хочется обозначить особенно, чтобы люди, проживающие в центре Киева, знали, что они в опасности.

Хочу добавить, что могут быть разрушения мостов. Под удар могут попасть и ЖД, и больницы, и госпитали, и Одесский порт. Также Крымский мост ждет новый удар.

Каким будет начало зимы в Украине?

В опасности по всей стране торговые центры, админздания, мосты и порты. Показывают карты активные прилеты в нескольких городах. Под удар могут попасть Кривой Рог, Одесса и область, Кропивницкий, Херсон, Киев.

Украинские власти заявляют, что нам следует готовиться к затяжной войне. Каковы Ваши прогнозы по ее продолжительности?

По затяжной войне. Вероятность того, что она затянется, существует. Ежедневно принимаются решения и нашими властями, и партнерами, и вражеской стороной. От этого зависит и меняется финал. Вариант затяжной войны - то, что она продлится еще какое-то время - есть такой. Не хочу говорить о длительных сроках, как сейчас пишут паблики о затяжной войне в 10 лет и пугают людей, не оставляя им шансов на счастливую жизнь. Скажу так: вариант с затяжной войной может проиграться.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Будут ли осенью и зимой блэкауты?

Блэкауты будут, они начнутся уже с середины осени, если не раньше. В некоторых регионах будут отключения и воды, и тепла. Я уже говорила (и не раз), что людям нужно готовиться к зиме. Как готовиться? Покупать повербанки, станции, генераторы. Тем, кто живет в своем доме или в селе, будет проще пережить зиму, чем городским жителям. Моя личная рекомендация. Держите документы в порядке, проверьте сроки паспортов (если их нет, то сделайте). Даже если вы не планируете уезжать за границу.

Также купите запас лекарств. Без паники, но это необходимые вещи. Вспомните начало "ковида", проанализируйте, что еще тогда вы бы сделали по-другому. Не живите в ожидании конца и наступления привычной жизни. Привычной жизни уже не будет - это колесо катится только вперед. Это касается и Украины, и Европы.

Что будет с мобилизацией в РФ и обострится ли ситуация с мобилизацией у нас?

В РФ обострится ситуация, и очень сильно. Возможно, это будет все сделано настолько исподтишка, что люди начнут бежать. Мужчины там будут уезжать с семьями, как только информация начнет просачиваться в массы. Там будет очень много незаконно мобилизованных мужчин. Осенью будет переломный момент - и для нас, и для РФ. Там будут и смерти известных политиков, и громкие массовые преступления. Я думаю, карма начинает им отвечать взаимностью за все содеянные преступления в Украине.

Когда закончатся мощные обстрелы ракетами и дронами по всей Украине?

Для Украины с конца осени начнется благоприятный период. Возможно, будет освобождение крупных территорий, возвращение их домой. Ситуация будет похожа на освобождение Херсона. Также может быть обмен военнопленными, на которых уже даже не рассчитывали (или их ранее объявляли без вести пропавшими или погибшими). В середине ноября мы эти события услышим. Но период осени для Украины можно охарактеризовать напряженным. Будут пару дней очень громких и шумных, но, в целом, осень будет напряженно-стабильной. К сожалению, прилеты с жертвами ещё будут, особенно в ночное время. Пока окончания обстрелов не вижу.

Что будет на Запорожском направлении, какая там ситуация?

По Запорожскому направлению вопрос ЗАЭС открыт. Будут вбросы и названия дат подрыва Запорожской АЭС. Но ситуация напряженно-стабильная. Может быть авария, но не таких масштабов, о которых говорят. В целом, Запорожье будет в составе Украины. О чем пишет и сообщает вражеская сторона - этого не будет.

Вы говорили, что победа Украины возможна в мае 2024 года. Какие сейчас прогнозы?

Победа будет за Украиной. Возможно, отодвинется дата нашей победы. Именно осень будет переломной для Украины и России, и этот период станет показательным. Будут встречи, которые будут прокладывать дорогу к миру. Я хочу сказать: не слушайте никого, Украина будет процветающей страной. Будет и конец войны, и победа, и возвращение территорий. Не стоит слушать жаб, которые раскачивают в людях панику, говорят о длительных сроках завершения войны.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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