Россияне массово запускают БПЛА по скоплению гражданских в Херсонской области

Глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российская оккупационная армия начала чаще использовать беспилотники для ударов по скоплениям гражданских на Херсонщине.
"К сожалению, на Херсонском направлении, это непосредственно в прифронтовых территориях, враг активизирует воздушный способ атак. Поскольку контрбатарейно мы выбиваем артиллерийские мощности с левого берега они чаще переходят на воздушные атаки, используя авиацию и дроны не только ударные", - заявила Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".
Гуменюк также добавила, что оккупанты, кроме ударных, также используют FPV-дроны и те, которые могут нести осколочные боеприпасы.
"Снаряды оккупанты сбрасывают в места скопления людей, где выдается гуманитарная помощь, где собираются гуманитарные штабы, или когда люди просто уходят с работы домой", - пояснила она.
Российские атаки по Херсонщине
Напомним, что РФ сбросила авиабомбу по жилому кварталу Новой Каховки. Несколько российских самолетов вылетели из района Таганрога и выпустили КАБ в сторону Бериславского района, но одна из авиабомб упала в Новой Каховке.
Оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона. Две управляемые авиабомбы российские захватчики сбросили с самолетов около 4 часов утра. Есть пострадавшие и разрушения.
РФ обстреляла больницу в центре Херсона. Погиб молодой врач, который всего несколько дней назад приступил к своим обязанностям. Раненая медсестра. Повреждено здание больницы, автотранспорт.
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