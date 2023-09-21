Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

В ночь с 20 на 21 сентября российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Личности погибших сейчас устанавливаются. По его словам, российские оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона около 03:40. Вражеские снаряды попали в здание общежития, когда люди еще спали.
В результате теракта погибло два человека. Их личности сейчас устанавливаются.
Также среди мирных жителей есть раненные. С места обстрела 61-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.
Кроме того, 81-летняя местная жительница получила медицинскую помощь на месте.
Ракетные удары РФ по Украине
Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал вопрос о том, каким числом ракет и ударных дронов располагают оккупанты РФ. По его словам, в большинстве случаев страна-агрессор сразу же использует все дроны и ракеты, которые успевает производить.
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