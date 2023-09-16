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Адмирал Макаров атаковали морские беспилотники: что происходит с флагманом ЧФ

Алексей Тесля
16 сентября 2023, 17:50 обновлено 16 сентября, 17:56
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Фрегат Адмирал Макаров после потопления крейсера Москва стал флагманом Черноморского флота.
взорвался
Флагман ЧФ Адмирал Макаров атаковали в Черном море / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот

В Сети появились новые спутниковые снимки российского фрегата Адмирал Макаров в акватории Севастополя.

Радио Свобода обнаружило российский военный корабль на спутниковом снимке Planet.com, сделанном утром 15 сентября.

При этом российский фрегат Адмирал Макаров, который после потопления крейсера Москва стал флагманом Черноморского флота, буксируют два буксира.

видео дня
Макаров
Адмирал Макаров идет на буксире / t.me/radiosvoboda

Атака на флагман ЧФ Адмирал Макаров

Как известно, 29 октября 2022 года Адмирал Макаров был поврежден при одной из первых атак украинских надводных дронов на Севастополь. Подтверждений этой информации не было.

Позже стало известно о том, что Адмирал Макаров получил камуфляжную окраску носовой и кормовой частей.

Ранее с Сети опубликовали фото российского ракетного корабля на воздушной подушке Самум после того, как в него ударили в Черном море экспериментальным морским дроном Службы безопасности Украины Морской малюк.

Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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Севастополь Черное море Черноморский флот война России и Украины
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