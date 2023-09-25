Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

Россия подтягивает резервы на Мелитопольское направление из-за высоких потерь своих солдат в "мясных" штурмах, рассказал в эфире телемарафона спикер войск "Таврии" полковник Александр Штупун.
В то же время, подчеркнул Штупун, увеличения вражеской группировки нет. Переброской резервов Россия просто пытается пополнить живую силу из-за нанесенных ей потерь.
"Враг продолжает окапываться в глубине обороны, то есть укрепляет свои объекты в инженерном плане. Фиксируется минирование и россияне пытаются вернуть утраченные позиции, то есть бросает вперед пехоту, на определенных направлениях прощупывает нашу оборону", - сказал он.видео дня
Россияне бросают в бои пехоту, тогда как технику - наоборот - пытаются беречь. Также ВС РФ ведут бессмысленные бои за уже освобожденные Украиной населенные пункты.
"Мы успешно отражаем атаки противника в районе Работино, продолжаем там закрепляться на занятых ранее рубежах. Похожая ситуация возле Вербового. И там, и там по врагу бьет наша артиллерия", - сказал Штупун.
Россия атаковала под Марьинкой и Авдеевкой
По словам Штупуна, враг снова прибег к штурмам на Марьинском и Авдеевском направлениях. В течение суток противник 14 раз пробовал взять огнем позиции ВСУ.
На Таврическом направлении потери врага составили 176 человек. Уничтожены 38 единиц военной техники. Среди них: 1 танк, 7 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня.
Война в Украине - последние новости
Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.
В то же время в украинском командовании отмечали, что продвижение защитников на этом направлении идет "потихоньку". Вчера, 24 сентября, в зоне "Таврии" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки. Продолжалась мощная контрбатарейная борьба и истощение врага вдоль всей линии боевого столкновения.
По мнению эксперта Романа Свитана, освобожденная Андреевка является одним из стратегических направлений.
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