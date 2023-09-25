"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

Россия обвинила правительство Никола Пашиняна в попытке "обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией". Заявление МИД РФ было опубликовано сразу на следующий день после резких слов армянского премьера в адрес РФ и ОДКБ.
В заявлении российского ведомства говорится, "неприемлемые выпады" Пашиняна в адрес России "не могут не вызывать ничего, кроме отторжения". Сам Пашинян якобы "все это время республику сознательно готовили к развороту от России".
Москва обвинила Ереван "в попытке снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике".
Также Кремль не забыл упомянуть Запад.
"Свои шаги, призванные задать новый - западный - вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ. При этом забывается, что у наших государств во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития, а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство", - жалуются россияне.
В заявлении Россия особо подчеркнула "личные" усилия Путина не допустить полного поражения Армении.
"Если бы Никол Пашинян согласился на перемирие неделями раньше, проигрыш был бы менее тяжелым", - утверждают в ведомстве.
Руководство же Армении, по мнению страны-агрессора, "предпочло шарахания и бегание на Запад, застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов".
Москва отвергает любые слухи организации протестов в Ереване, обвинив в этом США.
"При этом, как хорошо известно, посол США поддерживает тесные контакты с правительством (Армении - Главред). На таком фоне явно с подачи властей в армянских СМИ развернута настоящая антироссийская вакханалия", - ноют в министерстве Лаврова.
Россия, Армения и Карабах
В своем обращении 24 сентября армянский глава Никол Пашинян, ранее не скрывавший своей лояльности к Путину, почти открыто раскритиковал неспособность ОДКБ, где председательствует Россия, урегулировать ситуацию в азербайджанском регионе.
Пашинян заявил, что события последних лет показали "неэффективность" структур безопасности, в которые входит Армения. Эти события, подчеркнул он, "поднимают серьезные вопросы также относительно целей и мотивов деятельности российских миротворческих войск в Карабахе".
20 сентября Азербайджан заявил о возвращении Карабаха под свой контроль. Все вооруженные армянские формирования должны были сдать оружие.
Эти события вызвали волну протестов в Ереване. Армяне требовали от властей, в частности, разорвать отношения с Россией.
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