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Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

Яна Ставская
24 сентября 2023, 19:43 обновлено 24 сентября, 19:43
Пашинян намекнул, что ОДКБ не способна гарантировать безопасность своих членов.
пашинян, армения, Армения, карабах
Пашинян и раньше позволял себе острые высказыванияв в адрес Путина/ коллаж Главреда: Фото: panorama, Минобороны Армении, скриншот видео

Премьер Армении Никол Пашинян констатировал, что союзники страны (в частности Россия) поставили задачу показать уязвимость Еревана из-за ситуации в Карабахе.

В своем обращении 24 сентября армянский глава, ранее не скрывавший своей лояльности к Путину, почти открыто раскритиковал неспособность ОДКБ, где председательствует Россия, урегулировать ситуацию в азербайджанском регионе.

Пашинян, пишет "Радио Свобода", заявил, что события последних лет показали "неэффективность" структур безопасности, в которые входит Армения. Эти события, подчеркнул он, "поднимают серьезные вопросы также относительно целей и мотивов деятельности российских миротворческих войск в Карабахе".

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Анализ событий, отметил Пашинян, показывает, что системы безопасности и союзники, на которых Ереван опирался на протяжении многих лет, "поставили задачу показать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство".

Россия и Армения и ситуация в Карабахе

20 сентября Азербайджан после всего суток боев в Карабахе объявил о восстановлении суверенитета - вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией, капитулировали перед регулярными войсками Баку.

Это вызвало волну протестов в Армении. Демонстранты блокировали российское посольство, жгли российские паспорта и призывали власти разорвать отношения с Россией.

Но отношения России и Армении обострились гораздо раньше. Пашинян неоднократно позволял себе острые замечания в адрес Путина. Хотя Ереван в целом лоялен режиму Кремля, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

Иностранные аналитики еще в декабре 2022-го подчеркивали, что Путин из-за продолжения войны против Украины теряет свое геополитическое влияние. Отмечалось, что Путин, чтобы иметь необходимые ресурсы для продолжения войны против Украины, может отказаться от боевых действий и операций в других государствах.

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