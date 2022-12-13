glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин из-за продолжения войны против Украины теряет свое геополитическое влияние – ISW

13 декабря 2022, 07:21
РФ может попасть в финансово трудное положение, ведь российский диктатор хочет финансировать и войну, и другие геополитические инициативы.
Владимир Путин, российские военные
Аналитики ISW отмечают, что РФ может оказаться в финансово затруднительном положении из-за Путина/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин даже в условиях войны против Украины не хочет отказываться от продолжения финансирования других международных или внутренних кампаний. Но поддержка различных геополитических инициатив в сочетании с войной продолжают истощать бюджет РФ.

Поэтому Путину возможно придется прекратить финансировать геополитические инициативы России, чтобы сохранить возможность и дальше вести войну в Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Чтобы иметь необходимые ресурсы для продолжения войны против Украины, РФ может отказаться от боевых действий и операций в других государствах. Так, Россия уже перебрасывала оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах.

Однако Путин не хочет жертвовать своими амбициями в отношении геополитических кампаний. Поэтому он рискует подтолкнуть Россию к финансово затруднительному положению.

Аналитики ISW отмечают, что несколько провоенных блогеров РФ уже критиковали Путина за то, что он выделил почти 95 миллионов долларов на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, при этом не обеспечивая необходимым войска российских оккупантов на поле боя.

Напомним, лидеры G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского заявили, что привлекут диктатора РФ Владимира Путина к ответственности за жестокую войну против Украины. За военные преступления и другие зверства не может быть безнаказанности, отмечается в заявлении глав государств G7.

Ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что Украина может деоккупировать свои территории даже тогда, когда российский диктатор Владимир Путин будет оставаться на своем посту. Но для того, чтобы это стало возможно в таких условиях, наше государство должно быть под "зонтиком" НАТО.

Читайте также:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:29

"Нет, не голодаю": сильно похудевшая Квиткова показала свой рацион

07:21

Путин из-за продолжения войны против Украины теряет свое геополитическое влияние – ISW

06:33

"РФ должна прекратить войну немедленно": лидеры G7 пообещали привлечь Путина к ответственностиВидео

06:20

Будет пышным и свежим даже через неделю: 5 правил, как хранить хлеб

06:20

В ближайшие сто лет нам с россиянами лучше не контактироватьмнение

Реклама
06:00

До нового года Россия уйдет с Херсонщины и Запорожья, а ВСУ постучат в Крым - СвитанВидео

05:30

Как правильно заряжать смартфон, чтобы не выбросить батарею на свалку

05:00

"Дом вдребезги разбило": оккупанты жестоко убили женщину минометами 150-го калибраВидео

03:55

"Мир возможен и до устранения Путина": военный эксперт назвал единственное условиеВидео

03:20

Закуска на Новый год 2023, которая разлетается за 2 минуты: самый быстрый рецептВидео

03:10

Ударят трескучие морозы до – 17°: украинцы узнали сроки ледяного "Армагеддона"Видео

02:33

В трусах и угги: Кайли Дженнер в крошечном латексном бикини искупалась среди снегов

02:13

"Из состава осталось три человека": защитник рассказал о больших потерях ВСУ в МариуполеВидео

02:02

"Какое убожество!": Волочкову наконец-то посадили в клеткуВидео

01:35

Россияне готовятся к оборону внутри страны: эксперт указал на слабость позиций РФВидео

01:09

Оккупации Мариуполя можно было избежать: военный рассказал детали захвата городаВидео

00:51

Приметы на 13 декабря: какие 5 вещей нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечьВидео

12 декабря, понедельник
23:45

Украинское небо будут защищать новые системы ПВО: лидеры G7 заявили о непоколебимой поддержке УкраиныВидео

23:16

В одном душе с легендой: 56-летняя Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженнойВидео

23:06

Арестович распек Путина за массовые ракетные удары по УкраинеВидео

Реклама
22:51

"Враг готовится": Зеленский предупредил о новом массированном обстреле УкраиныВидео

22:45

"Блэкаута не будет": одна проблема РФ спасет Украину от тяжелого сценария – военный экспертВидео

22:43

Как быстро очистить микроволновку от жира: 5 чудо-фишек, о которых знают только опытные хозяйки

22:40

Зеленский ответил на надежды оккупантов устроить блэкаут в УкраинеВидео

22:34

Лорак мечтает, чтобы украинцы и россияне "дышали одним воздухом"

22:27

Может ли Украина ударить по Москве: эксперт объяснил условия и рискиВидео

22:16

"Они боятся нашей победы": Свитан рассказал, может ли Запад допустить поражение Украины в войне с РФВидео

22:10

Какой цвет лака старит руки после 40 лет: 8 вариантов маникюра, от которых ни капли радости

22:06

"Голубка мира" Ани Лорак испуганно прячется от российских журналистовВидео

21:49

"Ждала вторжения": Ирма Витовская рассказала о том, как ждала нападения РоссииВидео

21:49

"НАТО еще не приехало": Зеленский рассказал анекдот о войне в эфире NetflixВидео

21:36

Настигла карма: в Скадовске подорвали машину местного коллаборантаВидео

21:35

"Россияне должны быть в изоляции 100 лет": полковник объяснил, что будет после войныВидео

21:28

Живет месяцами, обожает клиники: "путинисту" Михалкову планируют закрыть въезд в его любимую Италию

21:27

Серьезные проблемы: стало известно, почему Лепс устроил драку на улице и оскандалился на концертеВидео

21:08

"Пусть покажет искренние намерения": Зеленский предложил РФ вывести войска из Украины на РождествоВидео

21:08

"Не будет переговоров": президент Германии резко ответил на заявление Макрона о гарантиях для РФВидео

20:51

Венгрия против: Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против РоссииВидео

20:44

Украина нуждается в авиации для контрнаступления: есть ли шансы получить F-16 от партнеров?мнение

20:40

Гороскоп на завтра 13 декабря 2022: Овнам – важные решения, а Весам – отшельничество

Реклама
20:30

Надя Дорофеева заткнула рот всем, кто критикует ее дуэт с Мишей Кацуриным

20:18

Известная чемпионка в России прозрела из-за войны в Украине и назвала Путина маньякомВидео

20:10

Приметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь бедыВидео

19:50

Дмитрий Танкович. Лукашенко приехал в Киев?Видеоблоги

19:50

"Не пейте алкоголь, детки!": пьяная сестра Кейт Мосс сделала татуировку на лицеВидео

19:45

"Это нонсенс": Жданов рассказал, сколько российских генералов "откобзонили" украинские воиныВидео

19:40

День ангела по церковному календарю на декабрь 2022: кого поздравить с именинами

19:40

РФ хватит силы, чтобы напакостить: Запад боится передавать Украине технику - экспертВидео

19:23

У нового кумира оккупантов Суровикина намечаются серьезные проблемымнение

19:10

В год Кролика деньги потекут рекой: всего 3 вещи, которые нужно сделать за новогодним столом каждомуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять