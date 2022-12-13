Путин из-за продолжения войны против Украины теряет свое геополитическое влияние – ISW

РФ может попасть в финансово трудное положение, ведь российский диктатор хочет финансировать и войну, и другие геополитические инициативы.

Аналитики ISW отмечают, что РФ может оказаться в финансово затруднительном положении из-за Путина/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин даже в условиях войны против Украины не хочет отказываться от продолжения финансирования других международных или внутренних кампаний. Но поддержка различных геополитических инициатив в сочетании с войной продолжают истощать бюджет РФ.

Поэтому Путину возможно придется прекратить финансировать геополитические инициативы России, чтобы сохранить возможность и дальше вести войну в Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Чтобы иметь необходимые ресурсы для продолжения войны против Украины, РФ может отказаться от боевых действий и операций в других государствах. Так, Россия уже перебрасывала оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах.

Однако Путин не хочет жертвовать своими амбициями в отношении геополитических кампаний. Поэтому он рискует подтолкнуть Россию к финансово затруднительному положению.

Аналитики ISW отмечают, что несколько провоенных блогеров РФ уже критиковали Путина за то, что он выделил почти 95 миллионов долларов на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, при этом не обеспечивая необходимым войска российских оккупантов на поле боя.

Напомним, лидеры G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского заявили, что привлекут диктатора РФ Владимира Путина к ответственности за жестокую войну против Украины. За военные преступления и другие зверства не может быть безнаказанности, отмечается в заявлении глав государств G7.

Ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что Украина может деоккупировать свои территории даже тогда, когда российский диктатор Владимир Путин будет оставаться на своем посту. Но для того, чтобы это стало возможно в таких условиях, наше государство должно быть под "зонтиком" НАТО.

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