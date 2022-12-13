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"Мир возможен и до устранения Путина": военный эксперт назвал единственное условие

13 декабря 2022, 03:55
Украина сможет выйти на границы 1991 года и полностью деоккупировать свои территории в конце зимы или в начале весны 2023 года, говорит полковник Свитан.
Владимир Путин, Роман Свитан
Чтобы вернуть все свои территории даже при президентстве в РФ Путина, Украина должна вступить в НАТО/ сайт Кремля, скрин

Украина может деоккупировать свои территории даже тогда, когда российский диктатор Владимир Путин будет оставаться на своем посту. Но для того, чтобы это стало возможно в таких условиях, наше государство должно быть под "зонтиком" НАТО.

В таком случае россияне не будут воевать с НАТО и Украиной. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в чате на Главреде.

"Мир может наступить и при нем (Путине – ред.). Выход на границы 1991 года и полная деокупация Украины состоятся в конце зимы или начале весны 2023 года. Всё это может произойти и при Путине, если страны НАТО примут нас в свое сообщество, если мы заключим договоры с 30, а, скорее, на то время уже 32 странами, и станем 33 страной Альянса. Как только Украина будет прикрыта зонтиком НАТО, россияне не будут воевать с нами и Альянсом", – отмечает Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По его словам, россияне боятся только двух вещей – НАТО и кадыровцев. Вторыми Украина вряд ли будет прикрываться, а вот уйти под крыло Североатлантического альянса, чтобы защититься от РФ, она может.

"Нам закончить войну при Путине и добиться мира можно только под зонтиком НАТО. Другого варианта нет", – говорит военный эксперт.

Ранее Свитан отмечал, что после того, как война закончится, с русскими не стоит контактировать на протяжении по крайней мере 100 лет. Поведение россиян, их отношение к войне и нацизм, который проявляется в желании уничтожить весь украинский народ, являются частью российского менталитета и генотипа. Чтобы россияне избавились от таких укоренившихся проблем, должно измениться хотя бы четыре поколения, и лишь потом с ними возможно можно будет нормально контактировать.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, когда может закончиться война, развязанная РФ против Украины. По его мнению, если президент страны-агрессора Владимир Путин умрет, то война завершится из-за того, что институты РФ перестанут работать.

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