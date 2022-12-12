"Россияне должны быть в изоляции 100 лет": полковник объяснил, что будет после войны

С россиянами лучше не контактировать на протяжении сотни лет. За это время там сменится четыре поколения людей и может исчезнуть "ген нацизма", говорит Свитан.

С россиянами не стоит контактировать 100 лет, пока у них не сменится несколько поколений, считает военный эксперт/ УНИАН, скрин

После того, как война закончится, с россиянами не стоит контактировать на протяжении по крайней мере 100 лет. Поведение россиян, их отношение к войне и нацизм, который проявляется в желании уничтожить весь украинский народ, являются частью российского менталитета и генотипа.

Чтобы россияне избавились от таких укоренившихся проблем, должно измениться хотя бы четыре поколения, и лишь потом с ними возможно можно будет нормально контактировать. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в чате на Главреде.

"Это проблема российского менталитета, российского генотипа, российской психоматрицы, которая записывается до пяти лет и воспроизводится в каждом новом поколении", – отмечает военный эксперт.

По словам Свитана, страну-агрессора Россию стоило бы "прикрыть" на какое-то время так же, как в свое время прикрыли Северную Корею.

"Это проблема генетики. От русских нужно просто ограждаться. Никаких контактов с ними после нашей победы. Забыть лет на сто об этом народе как о каком-то мировом функционале. Должно смениться четыре поколения, и только потом с ними можно будет пытаться контактировать", – говорит эксперт.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Он обратил внимание, что проблема кроется во всем народе, а не в отдельных его представителях. Так, проведенные социологические опросы показали, что примерно до 75% населения России выступают за уничтожение Украины и всего ее народа, что является ярким проявлением нацизма и желания совершить геноцид. Это показывает, что у русских есть "нацистский ген".

Когда в России сменится несколько поколений, там может сформироваться немного другая нация.

"Но в ближайшие сто лет нам с россиянами лучше не контактировать", – подытожил Свитан.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о том, когда может закончиться война, развязанная РФ против Украины. По его мнению, если президент страны-агрессора Владимир Путин умрет, то война завершится, из-за того, что институты РФ перестанут работать.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже проиграла эту войну, а мобилизация только оттягивает ее поражение во времени. Советник главы ОП уверен в том, что после освобождения Украины поражение России будет оформлено официально.

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