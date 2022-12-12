Если Путин умрет, войны не будет: Зеленский назвал условие завершения агрессии РФ

В авторитарном режиме многое зависит от одного человека, считает президент Украины.

Завершение войны зависит от Владимира Путина, уверен Владимир Зеленский / Офис президента, kremlin.ru

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, когда может закончиться война, развязанная РФ против Украины.

По его мнению, если президент страны-агрессора Владимир Путин умрет, то война завершится, так как институции РФ перестанут работать. Об этом глава государства заявил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", сообщает LIGA.net.

При этом он обратил внимание на то, что необходимо констатировать - большой процент россиян верит Путину.

"Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся", - подчеркнул президент.

При этом он считает, что война может закончиться в результате болезни или несчастного случая с Путиным, потому что в авторитарном режиме многое зависит от одного человека.

"Поэтому, когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", - добавил Зеленський.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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