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"Пусть покажет искренние намерения": Зеленский предложил РФ вывести войска из Украины на Рождество

12 декабря 2022, 21:08
Президент Украины предложил лидерам стран G7 созвать специальный саммит для обсуждения реализации пунктов украинской формулы мира.
'Пусть покажет искренние намерения': Зеленский предложил РФ вывести войска из Украины на Рождество
Зеленский предложил России вывести войска из Украины на Рождество/ president.gov.ua

Глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил стране-агрессору России начать вывод своих войск на Рождество.

Он подчеркнул, что таким образом РФ покажет свои искренние намерения. Об этом он заявил во время своего выступления перед лидерами стран G7.

Зеленский предложил созвать специальный саммит Global Peace Formula Summit, во время которого обсудить реализацию пунктов украинской формулы мира. Он призвал лидеров "Большой семерки" присоединиться к воплощению в жизнь формулы мира или конкретных ее пунктов.

Также он отметил, что Россия могла бы сделать конкретный дипломатический шаг к урегулированию и попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Для этого страна-агрессор должна начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество.

"Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, присоединился к лидерам стран "Большой семерки", которые провели виртуальную встречу. Страны G7 обсудили жесткую войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины.

Ранее Зеленский подчеркивал, что война России против Украины закончится, когда вся территория нашей страны будет освобождена от российских захватчиков, а защитники выйдут на международно признанные границы государства.

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