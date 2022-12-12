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Заморозки не будет: война закончится после деоккупации Украины - Зеленский

12 декабря 2022, 16:26
Президент предупредил о последствиях для Владимира Путина в случае ядерного удара РФ по Украине.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о том, когда может закончиться война / Офис президента Украины

Война России против Украины закончится, когда вся территория нашей страны будет освобождена от российских захватчиков, а защитники выйдут на международно признанные границы государства, заявил президент Владимир Зеленский

Такое заявление глава государства сделал в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", сообщает РБК-Украина.

Вместе с тем он считает, что пока никто не может сказать, сколько будет продолжаться война. Глава государства при этом уверен, что окончание войны не предполагает ее заморозку.

"Это не значит, что не летают дроны, а где-то там далеко убивают людей. Война не далеко, она повсюду, в каждом доме. Война закончит тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована", - сказал президент.

Угроза ядерного удара РФ

Вместе с тем он считает, что Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, а поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины.

"Очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", — отметил президент.

По его словам, оккупация Запорожской атомной электростанции — это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия.

Зеленский добавил: Путин понимает, что если применит ядерное оружие, то другие государства могут предпринять в отношении лично него "определенные шаги".

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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