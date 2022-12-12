РФ ведет обстрелы украинскими ракетами: в Минобороны Украины объяснили ситуацию

Оккупанты цинично бьют по территории Украины украинскими ракетами, которые они получили от нашего государства в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума.

РФ обстреливает Украину украинскими ракетами/ armyinform.com.ua, Википедия

Страна-агрессор Россия применяет для обстрелов территории Украины украинские крылатые ракеты Х-55, которые ранее наше государство передало РФ в рамках Будапештского меморандума.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The New York Times. Он отмечает, что этот факт заметили украинские разведчики. Они после российских обстрелов начали обнаруживать дозвуковые крылатые ракеты Х-55.

Оккупанты применяют те крылатые ракеты данного типа, которые были изготовлены в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки. Они снимают боеголовки, и вместо них добавляют балласт, чтобы не было заметно, что ракета не имеет в себе полезной нагрузки.

Украинские разведчики выяснили, что такие ракеты были изготовлены на украинском оружейном заводе.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Скибицкий пояснил, что вероятнее всего такие ракеты входили в число оружия, которое Украина передала России в 1990-х в рамках Будапештского меморандума, который предусматривал гарантии Украине в связи с получением ею неядерного статуса. Теперь же Россия цинично применяет эти ракеты против нашего государства. Руководитель ГУР высказался, что лучше бы Украина тогда передала эти ракеты США.

Также начальник ГУР сказал, что страна-агрессор может использовать такие ракеты как приманку. Сначала оккупанты запускают ракету Х-55, украинские военные сбивают ее с помощью ПВО, а после этого захватчики выпускают более современные и более разрушительные ракеты.

Ранее в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали о вероятности нового массированного ракетного удара РФ. По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оккупанты готовятся к нанесению нового ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины.

Также ранее сообщалось, что оккупантам выгодно использовать беспилотники ведь они дешевые, зато Украине приходится сбивать их ракетами, которые дороже порой в сотни раз. Если бы РФ имела много дронов, Украине угрожала бы опасность истощения систем ПВО, рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

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