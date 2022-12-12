РФ не будет смысла бить крылатыми ракетами по Украине: эксперт назвал условие

По передовой в основном работает армейская артиллерия, и она наносит намного больший урон, говорит Роман Свитан.

Военный эксперт оценил риски нового ракетного удара РФ / Фейсбук Константина Машовца

Российские оккупанты не станут наносить ракетные удары по позициям ВСУ на передовой, потому что там высокая защита системами противовоздушной обороны, потому нанести вред крылатой ракетой на линии фронта очень сложно.

"По передовой могут работать только баллистические ракеты, да и то весьма ограничено. Ведь для такого дорогостоящего оборудования – баллистические ракеты и системы их пуска – там попросту нет целей", - заявил Главреду военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он пояснил, что по передовой в основном работает армейская артиллерия, и она наносит намного больший урон.

"Наши возможности противовоздушной обороны увеличиваются, и россияне это прекрасно понимают. Если раньше коэффициент перенасыщения нашей ПВО раньше составлял несколько десятков процентов, то сейчас он переваливает уже за полсотни. Это значит, что мы можем сразу, в одной волне, сбивать более 60 ракет. Потому россияне вынуждены, запуская ракеты, постоянно отнимать 60 штук", - отметил он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Эксперт считает, что если этот коэффициент повысится до 70-80% одномоментно сбитых ракет, России вообще не будет смысла запускать крылатые ракеты по Украине.

"Российское производство ракет довольно скудное. И 5 декабря Россия выпустила по Украине полугодовую программу производства. То есть с каждым пуском использование ракет для РФ имеет все меньше и меньше смысла. С военной точки зрения, Россия уже не должна выпускать по Украине ни одной волны ракет", - добавил Свитан.

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте еще: