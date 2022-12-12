Венгрия против: Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России

Венгрия выступала против включения ряда россиян в пакет санкций, поскольку обратная ситуация приведет к сложностям с открытыми каналами связи.

Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против РФ / УНИАН

Страны-члены Европейского Союза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Из-за разных взглядов министров иностранных дел ЕС проект отправили на доработку. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Еврокомиссия выдвигает предложения... Но решение должен принять Совет ЕС. И 27 министров имеют разные взгляды на этот вопрос... Министры не смогли достичь договоренности, но я надеюсь, что на этой неделе она будет достигнута", - сказал Боррель.

Одной из причин, почему Евросоюз не смог согласовать девятый санкционный пакет против России, является вето Венгрии. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступала против включения ряда россиян в пакет санкций, поскольку обратная ситуация приведет к сложностям с открытыми каналами связи.

"В этом новом пакете ожидаются санкции против 141 физического лица и 47 организаций. Мы не делали тайны ни во время предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из-за того, что мы просили убрать из списка несколько физических лиц. Потому что мы считаем, что наличие в санкционном списке нескольких чиновников означало бы серьезные проблемы для поддержки открытыми каналов связи", - заявил Сийярто.

Венгрия блокирует предоставление помощи Украине

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк".

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

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