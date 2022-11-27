Скандальный друг Путина премьер Венгрии Орбан заявил об угрозе России и суверенной Украине

Нам нужна суверенная Украина - Орбан / Фото УНИАН

Известный сторонник России премьер-министр Виктор Орбан неожиданно заявил, что для Европы главное, чтобы Москва не представляла угрозы ее безопасности. Поэтому ей нужна суверенная Украина.

Как сообщает 24.hu, в ходе конгресса Международного объединения христианских демократов венгерский премьер, комментируя войну России против Украины, сказал, что в Европе присутствует единство относительно планов и целей.

"Главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", - отметил Орбан.

Также он добавил, что дебаты в ЕС по поводу новых санкций против РФ будут продолжаться.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что высокие цены на энергоносители из-за войны и европейских санкций ухудшают экономическое положение стран Центральной и Восточной Европы.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан множество раз выступал за снятие санкций с России и прекращение военной помощи Украине со стороны Запада. Свои слова он мотивировал якобы негативной энергетической ситуацией в Европе из-за санкций против России.

Скандал с Виктором Орбаном

21 ноября в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания.

Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок

"Футбол — это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет. Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил", - написал он у себя в Facebook.

В МИД Украины после скандального инцидента с Орбаном вызвали на разговор венгерского посла. Также в Киеве заявили, что Будапешт должен принести извинения и подчеркнуть отсутствие посягательств на территориальную целостность украинского государства.

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