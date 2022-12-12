"НАТО еще не приехало": Зеленский рассказал анекдот о войне в эфире Netflix

Президент отметил, что у украинцев сейчас мало поводов, чтобы улыбаться.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с американским комиком и ведущим Дэвидом Леттерманом рассказал анекдот об одесских евреях и войне с Россией.

Президент отметил, у украинцев сейчас мало поводов, чтобы улыбаться. Зеленский говорит, что чувство юмора помогает не сойти с ума от информации о российских зверствах. Потому он предложил рассказать анекдот.

"Встречаются два одесских еврея. Один другому говорит:

— Как там ситуация? Что говорят?

— Ну что говорят… Говорят, что война.

— Что за война?

— Россия воюет с НАТО.

— Что, серьезно?

— Да, война. Россия воюет против НАТО.

— И каковы результаты?

— 70 тысяч российских военных убиты. Заканчиваются ракеты. Многие военные техники РФ уничтожены, взорваны.

— А что НАТО?

— А что НАТО? НАТО еще не приехало".

Отметим, что программу с Зеленским Дэвид Леттерман записал во время своего визита в Киев в октябре. Разговор записывали на станции метро "Майдан Незалежности".

Когда закончится война

Зеленский отметил, что война прекратится, если президент РФ Владимир Путин умрет.

"Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшен. Есть большой риск – не может все зависеть от одного человека. И потому, когда человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все. Я считаю, если его не будет, то им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", - сказал Зеленский.

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