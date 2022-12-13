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"РФ должна прекратить войну немедленно": лидеры G7 пообещали привлечь Путина к ответственности

13 декабря 2022, 06:33
В совместном заявлении лидеров "Большой семерки" отмечается, что Россия также должна будет заплатить Украине за восстановление критически важной инфраструктуры.
Большая семерка, Владимир Путин
Лидеры G7 пообещали привлечь Путина к ответственности/ Посольство Украины в США, сайт Кремля

Лидеры G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского заявили, что привлекут диктатора РФ Владимира Путина к ответственности за жестокую войну против Украины.

За военные преступления и другие зверства не может быть безнаказанности, отмечается в заявлении глав государств G7. Поэтому Путин и другие причастные к этому лица понесут ответственность согласно международному праву.

Также лидеры подчеркнули, что ядерный шантаж является неприемлемым. Если РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие, это будет иметь серьезные последствия для нее, отмечают они.

Кроме этого отмечается, что страна-агрессор Россия должна будет заплатить Украине за поврежденную и разрушенную критически важную инфраструктуру, чтобы за эти средства восстановить ее.

Государства-члены G7 призвали Россию вывести войска с территории Украины и пообещали нашему государству продолжение всесторонней поддержки.

"Агрессивная война России должна закончиться. На сегодняшний день мы не видели доказательств того, что Россия предана устойчивым мирным усилиям. Россия может прекратить эту войну немедленно, прекратив свои атаки против Украины и полностью и безоговорочно выводя свои войска с территории Украины", – говорится в заявлении.

Также лидеры поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского относительно мира, в частности, проведения специального саммита для обсуждения реализации пунктов украинской формулы мира.

Ранее глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил стране-агрессору России начать вывод своих войск на Рождество. Он подчеркнул, что таким образом РФ покажет свои искренние намерения. Об этом он заявил во время своего выступления перед лидерами стран G7.

Напомним, лидеры "Большой семерки" на виртуальной встрече в понедельник, в которой также принимал участие президент Владимир Зеленский, заверили Украину в непоколебимой поддержке. Они пообещали предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

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