'Прощай, Россия!': в Ереване вспыхнули антироссийские протесты на фоне обострения в Карабахе

В центре Еревана вечером 19 сентября вспыхнули антиправительственные протесты на фоне обострения ситуации в Карабахском регионе. Учасники митинга выкрикивают антироссийские лозунги, требуя ответственности для Владимира Путина за развязанную войну против Украины.
По состоянию на 19:40 по киевскому времени колонна митингующих дошла до российского посольства. Как сообщает "ASTRA", протестующие заблокировали вход в здание.
На территории диппредставительства РФ прошли первые столкновения с полицией. Правоохранители применили спецсредства для разгона демонстрантов.
Там же позже толпа начала выкрикивать антироссийские лозунги, цитируя известное стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия".
Один из собравшихся взял слово и назвал Путина "фашистом, карликом, преступником", вспомнив ему военные преступления в Украине.
"Владимир Путин - подлый трус. Путин убивает армян руками азербайджанцев. Путин 30 лет ставил своих марионеток у власти в Армении, чтобы проводить свою наглую имперскую политику. Будьте вы прокляты, подонки", - сказал мужчина, толпа его поддержала.
Собравшиеся у посольства РФ в Ереване кричали "Позор", "Убийцы" и держали плакаты, высмеивающие Путина.
Протесты в Ереване - смотрите видео:
Обострение ситуации в Карабахе
Сегодня днем в МО Азербаджана заявили о начале антитеррористической операции в Карабахском регионе, где находятся армянские вооруженные формирования и российские "миротворцы". Страна потребовала полного вывода армянских ВС из Карабаха.
Действия Азербайджана поддержала Турция. Вместе с тем, Россия, постоянно подогревающая конфликт, призвала обе стороны решить вопрос путем переговоров.
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