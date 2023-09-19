Новый виток войны в Нагорном Карабахе: Азербайджан пошел в атаку на Армению

Войска Азербайджана объявили о начале "антитеррористические мероприятия локального характера" против Армении в Нагорном Карабахе.

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Военный конфликт в Нагорном Карабахе опять обострился / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Войска Азербайджана начали наступление на позиции армянской армии в пределах Нагорного Карабаха. Об этом 19 сентября заявило азербайджанское Минобороны.

По их информации, по позициям армии Армении и ее военным объектам было применено "высокоточное оружие" ‒ после того, как на минах якобы подорвались азербайджанские военные и мирные жители.

Более того, в Баку утверждают ‒ атака согласована со страной-агрессором Россией, чьи войска присутствуют в Карабахе якобы как миротворцы.

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"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя позиции на передовой и заглубленных, долговременных огневых точках соединений ВС Армении, а также боевые средства и военные объекты. Мы еще раз подчеркиваем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются нападениям", – заявили в азербайджанском Минобороны.

Там отметили, что "систематические обстрелы позиций" армии Азербайджана со стороны Армении в Карабахе, "продолжение минирования азербайджанских территорий, инженерное усовершенствование боевых позиций и рост числа окопов и блиндажей за последние месяцы "стало причиной еще большего усиления напряженности".

Позднее в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских ВС из Карабаха. Мирных жителей, которые находятся близко к военным объектам, призвали как можно быстрее уехать.

"Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права", ‒ пишут азербайджанские дипломаты.

Напомним, и Армения, и Азербайджан после распада СССР претендуют на территорию Нагорного Карабаха. До недавнего времени большую его часть контролировала непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика", которую поддерживала Армения. По международному праву эту территорию считали частью Азербайджана.

Но в 2021 году азербайджанские войска нанесли несколько крупных поражения армянским и переломили ситуацию в свою пользу.

В конце минувшего года азербайджанскими военными была взята под контроль высота Гирхгиза, а также установлен контроль над высотами Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа.

"В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Гратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских незаконных вооруженных формирований, а также несколько гаубиц Д-3, военные транспортные средства и множество боеприпасов", — сообщает Минобороны Азербайджана.

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