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США передумали урезать военную помощь Украине: что стало причиной

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2023, 18:44 обновлено 24 сентября, 18:52
В США отказались урезать Украине военную помощь на 300 миллионов долларов.
Кевин Маккарти, США, Конгресс США
США не будут урезать помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

США передумали урезать Украине помощь в новом бюджете. Таким образом, размер помощи не уменьшится на 300 миллионов долларов, как сообщалось ранее. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, сообщает The Hill.

Также известно, что на следующей неделе появится еще один законопроект о финансировании Госдепартамента и иностранных операций, который будет содержать средства для Украины. Маккарти отмети, что изъять помощь из Госдепа "становится сложнее".

"Это не решает проблему, потому что у одного из других есть некоторые вещи для Украины. Поэтому сделать это стало слишком трудно, поэтому мы оставляем это", - отметил Маккарти.

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Всего законопроект о финансировании Пентагона включает 300 миллиардов долларов, которые предусмотрены на:

  • оказание помощи и обучение,
  • оборудование,
  • материально-техническое обеспечение,
  • поставки и услуги,
  • оклады и стипендии,
  • обеспечение,
  • разведподдержка военных и национальных сил безопасности Украины.

Ракеты ATACMS для Украины

Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью, написали 15 сентября журналисты The Wall Street Journal. Тогда сообщалось, что Штаты дадут Киеву такие ракеты, но в ограниченном количестве.

19 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Гарант сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

США отправят Украине ракеты ATACMS, но детали сделки обсуждаются, сообщали американские журналисты. В частности, обговаривалось, какие типы ATACMS поставят Киеву и в рамках каких сроков.

В Белом доме отметили, что Байден допускал передачу ракет ATACMS Украине, однако информации, которую можно было бы объявить в публичном пространстве по этому вопросу, пока нет.

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