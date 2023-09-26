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Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире - разведка Британии

Юлия Куришко
26 сентября 2023, 10:42 обновлено 26 сентября, 10:49
В последние недели Черноморский флот РФ подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по штаб-квартире.
Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире - разведка Британии
Черноморский флот РФ не имеет полного контроля в Черном море / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В разведывательном обзоре Министерства обороны Британии сообщили, что после успешных украинских ударов Черноморский флот РФ не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше.

Разведка Британии в сводке раскрыла, что в последние недели Черноморский флот РФ подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по штаб-квартире 20 и 22 сентября.

"Физический вред для ЧФ РФ почти точно серьезный, но локальный. Флот почти точно сохраняет способность выполнять свои основные задачи военного времени-задачи ракетных ударов и локального патрулирования. Однако вероятно, что его способность осуществлять более широкое патрулирование в регионе и обеспечивать де-факто блокаду украинских портов в дальнейшем уменьшится. Также ЧФ РФ вероятно имеет ухудшенную способность защищать свои объекты в порту и проводить рутинное обслуживание", - отмечают аналитики.

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В разведке добавляют, что украинские атаки поставили Россию в ситуацию, когда ей приходится реагировать на действия противника, и демонстрируют, что украинские военные способны поставить под сомнение символическую и стратегическую "проекцию силы" России, которую ей обеспечивает контроль над Севастополем.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Напомним, что армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.

В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ. Силы спецопераций сообщат, что среди погибших командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов рассказал, что ВСУ 25 августа ударили по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.

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