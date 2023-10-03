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"Вернемся в 93 год": Симоньян призывает взорвать ядерную бомбу над Сибирью

Юлия Куришко
3 октября 2023, 18:55 обновлено 3 октября, 19:15
Симоньян предлагает пойти на такое безумие просто "на зло" странам Запада или же в надежде запугать их своим неадекватным поведением.
'Вернемся в 93 год': Симоньян призывает взорвать ядерную бомбу над Сибирью
Симоньян хочет сорвать ядерную бомбу над Сибирью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян призывает власти России взорвать ядерную бомбу над Сибирью.

Она обнародовала в соцсетях видео, где комментировала усиление ВСУ за счет западных вооружений и выдвинула идею с ядерным взрывом на территории России.

"Если сделать в сотнях километров, на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например... ядерный взрыв. То ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которой все боятся, ни ужасной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии - этого ничего не будет", - заявила пропагандистка Симоньян.

видео дня

Вероятно, Симоньян предлагает пойти на такое безумие просто "на зло" странам Запада или же в надежде запугать их своим неадекватным поведением.

"Что будет? Будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Вся. Мы вернемся с вами в год, да, какой-нибудь 93-й. Я не вижу никакого результата, кроме, примерно, такого", - заявила пропагандистка, признав таким образом, что в победу ВС РФ она уже абсолютно не верит.

'Вернемся в 93 год': Симоньян призывает взорвать ядерную бомбу над Сибирью
Симоньян хочет сорвать ядерную бомбу в России / скриншот: Главред

Смотрите видео, как пропагандистка призывает взорвать ядерную бомбу над Сибирью:

Нагадаємо, що пропагандистка Симоньян зарюмсала о том, что дрон взорвался рядом с ее домом. Кремлевская пропангандистка Маргарита Симоньян утверждает, что дрон-камикадзе в Истринском районе был сбит средствами ПВО - на соседней с ней улице.

Симоньян отметилась новым пропагандистским бредом. В программе Соловьева она заявила, что если Россия проиграет войну, которую путинский режим развязал против Украины, то это якобы будет означать проигрыш человечества "царству тьмы".

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