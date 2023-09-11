В Донецке 'крякнул' российский пропагандист и друг 'Моторолы': что случилось

Погиб Дубовой "в лучших традициях" профессиональных российских пропагандистов.

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Пропагандист скончался в центре Донецка / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Дениса Казанского, скриншот

В оккупированном Донецке вечером 11 сентября погиб российский пропагандист, личный "военкор" ликвидированного боевика "Моторолы" Геннадий Дубовой.

О гибели Дубового сообщил ряд пророссийских Telegram-каналов, приближенных к террористам "ДНР".

В соцсетях местные пишут, что Дубового переехали российские военнослужащие. Пособники оккупантов жалуются, что военные РФ по дорогам города "носятся, как ненормальные".

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Сбили друга "Моторолы" в самом центре Донецка - перед зданием захваченной террористами ОГА.

Кто такой Геннадий Дубовой

До войны с Россией 2014 года работал в Донецке журналистом. С приходом оккупантов поддержал террористов "ДНР" и работал на пропагандистскую машину Кремля, разжигая ненависть, призывая к войне и убийствам украинцев.

Дубовой был личным "военкором" боевика Арсена Павлова ("Моторолы"), которого свои же взорвали в лифте в 2016 году.

Пропагандист участвовал в уничтожении оккупантами Мариуполя и Северодонецка, а также воевал в Абхазии.

Потери РФ - ликвидация оккупантов

Как сообщал Главред, в июле в Украине был ликвидирован сотрудник одного из крупнейших пропагандистских ресурсов РФ - РИА Новости.

А в Бердянске "закопытился" российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Он получил ранение в районе Сватово, но выжить захватчику не удалось.

Кроме того, на войне также ликвидировали генерал-майора РФ Сергея Горячева.

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