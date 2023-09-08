'Ты что делаешь, тварь': Соловьев в истерике отчихвостил предательницу Монтян

Скандальный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обвинил предательницу Татьяну Монтян в антисемитизме.
По его словам, сбежавшая в РФ Монятн также поддерживает украинский национализм. Истерику Соловьев закатил в эфире своего пропагандистского шоу
В частности, Соловьева покоробило после ряда сообщений в Telegram Монтян.
"Монтян использует терминологию укронацистов. Я - еврей, для нее биомусор. Эта антисемитская тварь, приехавшая в мою страну со своими бандеровскими идеями, здесь языком болтает. Напомню вам в очередной раз: ваши прошлые заслуги - ничто перед преступлениями нынешними! За вчера – спасибо, за сегодня – будете отвечать!", – раскричался Соловьев.
Ранее Соловьев закатил истерику из-за курса рубля в РФ. Российский пропагандист раскритиковал политику Центрального банка РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют Байденом.Топовый российский пропагандист Владимир Соловьев утверждает, что Украина дала нынешнему главе Белого дома Джо Байдену взятку.
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