'Ты что делаешь, тварь': Соловьев в истерике отчихвостил предательницу Монтян

Владимира Соловьева покоробило после ряда сообщений в Telegram Татьяны Монтян.

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Владимир Соловьев оскорбил Татьяну Монтян / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Скандальный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обвинил предательницу Татьяну Монтян в антисемитизме.

По его словам, сбежавшая в РФ Монятн также поддерживает украинский национализм. Истерику Соловьев закатил в эфире своего пропагандистского шоу

В частности, Соловьева покоробило после ряда сообщений в Telegram Монтян.

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"Монтян использует терминологию укронацистов. Я - еврей, для нее биомусор. Эта антисемитская тварь, приехавшая в мою страну со своими бандеровскими идеями, здесь языком болтает. Напомню вам в очередной раз: ваши прошлые заслуги - ничто перед преступлениями нынешними! За вчера – спасибо, за сегодня – будете отвечать!", – раскричался Соловьев.

Ранее Соловьев закатил истерику из-за курса рубля в РФ. Российский пропагандист раскритиковал политику Центрального банка РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют Байденом.Топовый российский пропагандист Владимир Соловьев утверждает, что Украина дала нынешнему главе Белого дома Джо Байдену взятку.

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