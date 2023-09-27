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Испугался и вызвал полицию: российскому пропагандисту подкинули ужасающий подарок

Ангелина Подвысоцкая
27 сентября 2023, 17:45 обновлено 27 сентября, 17:48
Пропагандист Тимофей Сергиев нашел у себя на пороге свиную голову.
свинья, Тимофей Сергиев
Под дверь российского пропагандиста вывалили свиную голову / Коллаж: Главред, фото: РИА Новости, pixabay

Российский пропагандист Тимофей Сергиев получил неожиданный подарок, который подкинули прямо к его квартире - голову свиньи. После находки такого сюрприза на собственном пороге, он так испугался, что не смог обойтись без полиции. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сотрудник российского агентства Russia Today, которым руководит пропагандистка Маргарита Симоньян, нашел свиную голову в черном пакете. Он также пожаловался на якобы неоднократные угрозы от неизвестных людей.

Что известно о Тимофее Сергиеве

Российский пропагандист Сергиев, который работает на Симоньян, известный своими призывами к массовому убийству украинцев. Он написал скандальную статью "Что Россия должна сделать с Украиной?" после того, как ВСУ выгнали оккупантов из Киевской области.

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Он цинично говорил о том, что "Украина должна быть ликвидирована как нация и как государство, раздроблена на отдельные народные республики". Эти "республики" якобы должны быть под контролем РФ.

Напомним, ранее местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Ранее фанатка путинского режима и войны против Украины Симоньян заявила, что считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

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